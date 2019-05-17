2019-05-17T12:14:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве милиция проверяет цыганский поселок: «Забрали человек 40 мужчин и примерно столько же женщин»

Подозреваемых в похищении и убийстве сотрудника ГАИ еще не нашли
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Могилеве милиция проверяет частный сектор, где был найден милиционер. Фото: Надежда БУЖАН, nn.byВ Могилеве милиция проверяет частный сектор, где был найден милиционер. Фото: Надежда БУЖАН, nn.by
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Розыск неизвестных, напавших на молодого инспектора ГАИ Евгения Потаповича вечером 16 мая, начался по горячим следам. К утру 17 мая подозреваемых все еще не нашли.

Сотрудника ГАИ нашли в районе Чапаевка. По предварительной информации, его убили люди на черной «Волге». С телефона милиционера было отправлено сообщение с ориентировкой на цыган.

Чапаевка - район Могилева, где живет много цыган. Также, как и в Гребенёво. В обоих районах ночью активно работала милиция.

- К нам приехали милиционеры. В масках, с оружием, с автоматами. Забрали меня, моего несовершеннолетнего сына. Я добилась, чтобы милиция ему вызвала такси и отправила домой. Это было около половины третьего ночи! - рассказывает «Нашей Ниве» одна из жительниц Чапаевки.

По словам местных жителей, ночью проверяли всех, кроме стариков и женщин с маленькими детьми:

- По всей Чапаевке забрали человек 40 мужчин и примерно столько же женщин. Женщин отпустили около 4 часов ночи.

Людей спрашивали, где они были в этот вечер, что видели. По слухам, мужчин из Чапаевки оставили под стражей на трое суток. Тех, что забирали в милицию из Гребенёво, отпустили ночью. Хотя говорят, что местные и так всегда под пристальным контролем милиции.

- Здесь каждую неделю катается милиция, ОМОН, уголовный розыск. Постоянно у наших откатывает пальчики! Просто берут и откатывают у всех цыган, всех черных. Каждый раз переписи проводят, фотографируют наши машины. Если что-то случается, то сразу приходят к нам. Всё и все на контроле, - говорят местные.

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