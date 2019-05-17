2019-05-17T12:58:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле судят бывшего начальника криминальной милиции с семьей

По делу проходят и двое полеводов - всех вместе обвиняют в мошенничестве, взятках и подделке документов
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Гомеле судят бывшего начальника криминальной милицииВ Гомеле судят бывшего начальника криминальной милицииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Бывшего начальника криминальной милиции Чечерского РОВД, работниц райисполкома и районной больницы, а также двух полеводов местного хозяйства судят в Гомеле. Экс-милиционера Дмитрия обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям: в подстрекательстве, даче и получении взятки, мошенничестве, превышении власти, подделке документов. Также в мошенничестве и подделке документов обвиняется юрист больницы (жена милиционера), а чиновница райисполкома, сестра Дмитрия, - только в подделке документов. Полеводу инкриминируют дачу взятки и мошенничество, а его гражданской супруге - только мошенничество.

По делу проходят и двое полеводов - гражданские супруги Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По делу проходят и двое полеводов - гражданские супругиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В клетке - лишь бывший милиционер, а остальные обвиняемые не под стражей. Одна из фигуранток дела не приехала в суд. Заседание перенесли, не зачитав обвинение, поэтому официально не известно, в чем суть этого странного дела. Однако подробности «Комсомолке» рассказали родственники обвиняемых полеводов.

По их словам, начальник криминальной милиции подговорил гражданских супругов начать досматривать одинокого дедушку, снять со счета его сбережения - приличную сумму - и отдать деньги милиционеру. Так те и сделали.

- А какой был выбор? Он их заставил. Они боялись, что посадит или ребенка заберет - найдет к чему придраться, - утверждают родственники. - Парень мог выпивать, если было что, поэтому повод нашли бы. А работы нету, где деньги брать? Вот и согласились. Но всю сумму отдали милиционеру, себе ничего не оставили.

По словам сельчан, супруги-полеводы по фальшивым документам должны были оформить на себя опекунство, чтобы иметь возможность снимать деньги со счета старика. С бумагами незаконно помогли родственницы милиционера. После того, как схему раскрыли, дедушку забрали в дом престарелых, где он вскоре умер.

В Гомеле судят бывшего начальника криминальной милиции Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле судят бывшего начальника криминальной милицииФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Раньше Дмитрий был на хорошем счету, его хвалили в прессе. Теперь ему грозит лишение свободы на большой срок.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Одновременно в Гомеле начался суд над еще одним милиционером, которому инкриминируют хулиганство. Официальной информации на этот счет нет, а негласно сообщалось о том, что накануне происшествия милиционер поссорился со своим начальником, после чего сотрудника РОВД обвинили в хулиганстве.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
МВД о радужном флаге над посольством Великобритании: «Наша позиция остается неизменной»
В Слуцком районе бродячие собаки загрызли десять овец
Мужчина упал со второго этажа, когда обследовал заброшенный цех
В Минске пассажирка накурила в автобусе так, что водителю стало трудно дышать из-за дыма
В Несвижском районе мужчина залез в шестиметровый колодец за телефоном и не смог выбраться
Владелец "Волги", на которой могли похитить сотрудника ГАИ: "Вечером пришла милиция, машину забрали"
Полоцкого казанову-вымогателя будут судить, он развел на деньги более десятка женщин
«Вызвали на беседу в КГБ - и оттуда его уже не выпустили». Новое задержание по «делу медиков»
Спасатели в Полоцке влезли в окно и спасли пенсионера, который оставил без присмотра электроплиту
СК об убийстве сотрудника ГАИ: "Ведутся оперативно-розыскные мероприятия"
По факту убийства сотрудника ГАИ возбуждено уголовное дело
Под Могилевом похитили и убили сотрудника ГАИ
«Нужную сумму готовил по звонку и привозил домой или на работу»: в Горках арестован крупный валютчик
Под Браславом браконьеры во время погони на ходу выбрасывали улов рыбы и угря
«Нанес пять ударов в лицо»: в Волковысском районе сожитель убил 62-летнюю сельчанку
Парочка студентов в Минске украла из магазина обувь, их поймали и нашли в карманах гашиш и марихуану
В Солигорске ищут 16-летнюю девушку, которая ушла из дома 9 мая
«Выдало волнение»: гомельский токарь хранил дома наркотики в ассортименте