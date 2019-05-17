2019-05-17T15:08:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Дело об убийстве в Могилеве сотрудника ГАИ: «Как только сообщили о ЧП, мама сразу поняла, что это про Женю»

Похороны Евгения Потаповича пройдут 18 мая.
Алеся ДОБЫШОльга ШИЛАК
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В Могилеве продолжаются поиски преступников, которые на черной «Волге» похитили, а затем убили инспектора ГАИ Фото: СКВ Могилеве продолжаются поиски преступников, которые на черной «Волге» похитили, а затем убили инспектора ГАИ Фото: СК
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Убитому под Могилевом инспектору ГАИ Евгению Потаповичу было всего 22 года. Он был единственным ребенок в семье, родители в разводе. Известно, что папа также работает в ГАИ, а мама - грузчиком на предприятии по производству текстильной продукции «Моготекс».

- Ольга работает грузчиком с 1995 года. Очень хороший, золотой человек и труженик, зарабатывала деньги, не чуралась никакой работы, - рассказывают коллеги мамы Евгения. - Знаю, что она фактически одна воспитывала сына. Очень радовалась, когда он поступил в институт МВД в Могилеве.

22-летнему Евгению нравилось служить в милиции. Фото: предоставлено kp.by друзьями Е.Потаповича

22-летнему Евгению нравилось служить в милиции. Фото: предоставлено kp.by друзьями Е.Потаповича

По словам коллег, в тот злосчастный вечер 16 мая мама Евгения находилась на работе.

- Были вначале новости об убийстве, но фамилию как-то неправильно назвали. Но материнское сердце подсказало, что это он, - говорят на предприятии. - Ольга звонила на мобильный, он был уже недоступен. Потом за ней пришел ее родной брат, и они ушли. Конечно, тяжело! Как такое горе можно пережить матери!

Евгению Потаповичу было всего 22 года. Фото: УВД Могилевского облисполкома

Евгению Потаповичу было всего 22 года. Фото: УВД Могилевского облисполкома

Двоюродная сестра Евгения говорит, что он с детства хотел работать в милиции.

- Хотел пойти по стопам отца. Был он веселый, жизнерадостный, всегда хотел, чтобы все было по справедливости. Очень общительный, всегда готов был помочь всем, кто нуждался в помощи. Никого плохим словом не обижал, - рассказывает сестра Анастасия. - К сожалению, в последнее время мы виделись редко. Я беременна, Женя должен был быть крестным…

Евгений Потапович погиб при исполнении служебных обязанностей. Фото: Виктор Веткин

Евгений Потапович погиб при исполнении служебных обязанностей. Фото: Виктор Веткин

Сейчас вся семья поддерживает родителей Евгения.

- Для мамы потерять единственного сына - это очень тяжело. Поддерживают все родственники. Мои родители и отец Жени приехали, друзья тоже приезжают, - говорит сестра.

Похороны 22-летнего Евгения Потаповича пройдут 18 мая.

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- Мы с Женей были знакомы на протяжении трех лет, когда он еще учился на инспектора, выбору его профессии способствовало желание пойти по стопам отца, - говорит другая знакомая Евгения. - Говорил, что хочет навести порядок на дорогах (читайте далее)

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