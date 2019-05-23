«Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич стала телеведущей

Мария Василевич начинает свою карьеру на телевидении очень круто - сразу с прямого эфира. Девушка, конечно, волнуется, но быть звездой экрана - ее мечта!

- Меня пригласили на кастинг около трех недель назад. Пробы шли минут 30: пробовалась с суфлером, в живом эфире и начитывала текст. На следующий день мне позвонили и пригласили работать в «Добрай ранiцы, Беларусь!». Не ожидала, что все так быстро произойдет! У меня нет опыта работы на телевидении, но я изучала технику речи, занималась риторикой с преподавателем. Уже вела несколько концертов, даже недавно выходила в прямой эфир в финале «Евровидения-2019» (Мария была глашатаем от Беларуси. - Авт.). Конечно, я волнуюсь перед первым эфиром, но, надеюсь, все пройдет хорошо. Главное - выучить сценарий, а команда проекта меня поддержит, - рассказала «Комсомолке» Мария Василевич.

Мария Василевич начинает свою карьеру на телевидении очень круто - сразу с прямого эфира. Фото: Инстаграм

Мария заканчивает магистратуру БГЭУ - девушка станет магистром экономики и менеджмента. Но связывать свою карьеру с экономикой «Мисс Беларусь» не планирует.

- Пока экономическое образование ставлю на паузу. Сейчас меня привлекает медийная профессия. И, думаю, от этого все выиграют, потому что люди должны заниматься любимым делом. Вот только нужно научиться вставать в 3 утра, чтобы успеть в эфир. Рада, что начинаю работать именно летом, чтобы до холодов привыкнуть к такому режиму, - улыбается Мария.

В 2018 Мария завоевала титул "Мисс Европа". Фото: Инстаграм

Совсем скоро девушка станет еще и магистром экономики и менеджмента. Фото: Инстаграм

«Беларусь 1»

«Добрай ранiцы, Беларусь!»

Пн - пт / 6.00