Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом «Евровидения-2019»

По правилам «Евровидения», членам жюри запрещено раскрывать тайну голосования до окончания «Евровидения». Якобы, таким образом можно повлиять на голосование в финале – страны, которым жюри поставило высокие баллы, в знак благодарности могут проголосовать хорошими баллами в ответ.

Как сообщает сайт Eurovoix, по этой причине белорусское жюри было исключено из финала Евровидения. Таким образом, их голоса не будут засчитаны во время финала сегодня, во время подсчета очков.

Причиной скандала стала публикация на портале tut.by, где председатель белорусского жюри Валерий Пригун сказал:

- Мы определили трех победителей практически единогласно. В общем, первые шесть или семь мест у нас почти не вызвали споры. Они начались при выборе 8-10 мест. Мы обсуждали минут десять.

Каждый из членов жюри (в его составе Ангелина Микульская, Валерий Пригун, Ольга Рыжикова, Артём Михаленко, Анастасия Тиханович) рассказали, кому из стран отдали самые высокие баллы.

Напомним, это уже не первый скандал на этом «Евровидении». После первого полуфинала многие зрители были возмущены комментированием ведущего «Беларусь-1» Евгения Перлина, посчитав некоторые его высказывания гомофобскими. О неприемлемости таких шуток заявила даже посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб.

Напомним, Беларусь 18 мая участвует в финале «Евровидения» с песней Like It, которую исполнит 16-летняя ZENA. Она выступит под 19 номером.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

Финал международного конкурса стартует в 22.00 18 мая в Тель-Авиве

Беларусь в финале, а значит, нам есть за кого болеть! 16-летней белорусской участнице букмекеры опять не дают высокого места. Но ведь в первом полуфинале ZENA уже доказала, что способна удивлять. Букмекеры ставят на Нидерланды, на вторую строчку сенсационно вырвалась Австралия (ее участницу с легкой руки белорусского комментатора Евгения Перлина уже прозвали «сопрано на палочке»). Россиянин Сергей Лазарев, который еще недавно занимал вторую строчку у букмекеров, переместился на шестую строчку. В списке фаворитов также Швеция, Швейцария и Азербайджан.

Подробно кто и с какими песнями выступает от всех стран-финалистов читайте здесь >>>

ЭКСКЛЮЗИВ «КП»

ZENA перед финалом «Евровидение-2019»: «Сохраняю энергию, чтобы вспыхнуть на сцене»

Имя победителя мы узнаем поздно вечером 18 мая. А накануне мы связались с папой юной артистки Александром Куприяновичем, который по совместительству ее директор, и он рассказал о том, как певица готовится к финалу. Подробно читайте здесь >>>