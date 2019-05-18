2019-05-18T22:53:42+03:00
Минск
КП Беларусь

По проспекту на велосипедах проехали более 20 тысяч белорусов!

Пятый Viva Rovar собрал в Минске рекордное количество велосипедистов!
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Некоторые участники подошли к подготовке костюмов с большой фантазией.Некоторые участники подошли к подготовке костюмов с большой фантазией.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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В Минске в субботу 18 мая прошел уже традиционный велокарнавал Viva Rovar. Если коротко - это было потрясающе! Многие участники прикатили на своих двух колесах в невероятных костюмах. Колонна стартовала через арку в течение 20 минут, так что непрерывный поток велосипедистов растянулся от Стеллы до Короны "Замок" на проспекте Победителей. По этому случаю на время проезжую часть закрыли для проезда машин.

Колонна была невероятно длинной! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Колонна была невероятно длинной!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Возглавили колонну министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, спортсмены Александр Богданович, Евгений Гутарович и Наталья Цилинская, артисты Тео и Ольга Рыжикова, российский дуэт #2Маши, говорят, где-то в колонне видели даже Александра Солодуху!

Велосипедисты сегодня были хозяевами проспекта. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Велосипедисты сегодня были хозяевами проспекта.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

После велопробега (который в шутку назвали "велопроползом" из-за очень низкой скорости, с которой двигалась колонна) начался концерт, который продолжался до самого вечера. Были разыграны множество призов, в том числе новенькие велосипеды.

В Минске наконец-то появился яркий карнавал. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске наконец-то появился яркий карнавал.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Очень радует, что Минск обзавелся самым настоящим велокарнавалом, который стал самым настоящим украшением выходных.

Велики тоже украсили с фантазией. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Велики тоже украсили с фантазией.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Лошадка тоже пересела на велосипед. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Лошадка тоже пересела на велосипед.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Телеведущие Тео и Рыжикова на велосипедах. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Телеведущие Тео и Рыжикова на велосипедах.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Крестоносцы тоже были на великах. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Крестоносцы тоже были на великах.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Колонна была такой длинной, что ее хвост отстал от головы на 20 минут! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Колонна была такой длинной, что ее хвост отстал от головы на 20 минут!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Некоторые участники приехали на диковинных средствах передвижения. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Некоторые участники приехали на диковинных средствах передвижения.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Велосипедам все возрасты покорны. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Велосипедам все возрасты покорны.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

А вот и викинги! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

А вот и викинги!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Тигра на двух колесах Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Тигра на двух колесахФото: Виктор ДРАЧЕВ

Дети тоже очень ответственно подошли к костюмам. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Дети тоже очень ответственно подошли к костюмам.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Индеец на проспекте Победителей. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Индеец на проспекте Победителей.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Велосипед - самый демократичный и доступный способ передвижения по городу. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Велосипед - самый демократичный и доступный способ передвижения по городу.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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