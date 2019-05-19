2019-05-19T11:19:53+03:00
Минск
КП Беларусь

«Для пенсионеров 15 рублей за музей - неподъемно»: в Минске прошла «Ночь музеев»

Мы посмотрели, как проходит эта акция в музеях с самым дорогим и самым дешевым входом [фото]
Ольга ШИЛАК
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В Минске "Ночь музеев" проходила 18 маяВ Минске "Ночь музеев" проходила 18 маяФото: Святослав ЗОРКИЙ
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По традиции, во второй половине мая в мире проходит акция «Ночь музеев». В европейских столицах в эту ночь музеи работают чуть ли не до утра, а посмотреть экспозиции можно совершенно бесплатно. В этом году акцию провели 18 мая. Участвовали в ней и белорусские музеи, правда в своем формате, и каждый год прогрессивные посетители возмущаются, мол, в эту ночь цена на вход оказывается выше, чем обычно, а время работы продлевают максимум до полуночи. Повторилась история и в этом году.

Больше всего любителей фото - у надписи "чувствуй" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Больше всего любителей фото - у надписи "чувствуй"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Художественный музей: «Скрипело на душе, когда за двоих отдали 30 рублей»

Так, в Национальном художественном музее попасть на «Ночь музеев» в день акции можно за 15 рублей (предварительно - 12)! То есть в три-четыре раза дороже, чем в обычный день. Для начала мы отправились туда, чтобы узнать, чем там будут развлекать минчан в эту «ночь».

В Национальном художественном музее можно было самому составить картину Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Национальном художественном музее можно было самому составить картинуФото: Святослав ЗОРКИЙ

В этот день музей, как и в прошлые годы, начал работать с 19.00. Однако обычно здесь очереди из желающих попасть на акцию. Но не в этот раз, лишь несколько человек стоит у кассы.

- Конечно, немного скрипело на душе, когда за двоих отдали 30 рублей. Чувствуется диссонанс, зная, что в Европе в этот день бесплатный вход. Но решили не менять планы, может, ещё куда-нибудь забежим, - делится с нами пара у кассы.

Площадка у музея очень оживленная: танцуют артисты в костюмах, играет музыка, прохожие то и дело фотографируются на фоне статуй. Заходим внутрь. Музей напоминает муравейник – так много людей разбрелись по разным локациям. Все активности объединены темой чувств. Уже у входа встречает надпись «чувствуй» - около нее много желающих сфотографироваться. Похожие неоновые надписи, например, «задор», «борьба», «нежность», «вера» и подобранные к ним скульптуры находятся в холле на втором этаже.

Лекции про чувства Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лекции про чувстваФото: Святослав ЗОРКИЙ

С другой стороны холла можно поиграть в художника: составить из табличек картину, оставить надпись с воспоминанием. Также предлагают вытянуть фигуру из мешка и с закрытыми глазами на ощупь попытаться нарисовать ее. А вот в зале белорусского искусства можно было сделать свою картину с мечтами. На черный картон предлагают наклеивать картинки желаний: от котика до машины. Можно также пройти музейный квест.

Проходите музейный квест - получаете карту гостя НХМ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проходите музейный квест - получаете карту гостя НХМФото: Святослав ЗОРКИЙ

- В музеи мы ходим часто, но на такой акции впервые. Дети притащили. Для пенсионеров, конечно, 15 рублей за музей – неподъемно, скидки никакой нет, - говорит пенсионерка Людмила. - Интересно, но, знаете, тут больше для молодежи развлечений.

Музей и современность Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Музей и современностьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Оживился и зал современного искусства. У картин Басова, Стельмашонка прям на полу сидят посетители, а вокруг них – вырезки из газет и журналов, буклетов. Из этого предлагается собрать какой-то коллаж чувств. Больше всего очередей – у локаций с виртуальной реальностью. Так, например, с помощью VR-очков можно оказаться в музее «Гараж» или в мастерских художников.

В НХМ можно было составить коллаж из своих чувств Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В НХМ можно было составить коллаж из своих чувствФото: Святослав ЗОРКИЙ

Для детей же самое интересное происходило на третьем этаже. Каждый час на стилизованной под магический лес площадке выступали артисты экспериментального театра. Для деток звучали сказки на белорусском языке.

Проходили показы сказок на белорусском языке Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проходили показы сказок на белорусском языкеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Администрация НХМ: «В сравнении с прошлым годом предпродажа билетов увеличилась в три раза»

Что сам музей говорит насчет цены на билет?

- Музей должен выполнять планы, в том числе и финансовые. Пытается адаптироваться, придумывать бонусы, например, есть карта гостя НХМ, это годовое посещение музея. По нему на такие акции попасть можно бесплатно, - объясняет заведующая сектором маркетинга Национального музея Светлана Воропай. - У любого помещения есть нагрузка, здесь произведения XII века представлены. Большая проходимость людей, которая случилась будь вход бесплатным, могла оказаться катастрофической и для посетителей, и для произведений. Эти факторы влияют на цену. Но люди идут, в сравнении с прошлым годом предпродажа билетов увеличилась в три раза.

Можно было также написать что-нибудь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Можно было также написать что-нибудьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Музей Янки Купалы: 2 рубля вход, еще и торт дают!

А вот один из самых демократичных участников этой «ночи» - музей Янки Купалы. Каждый год там, что называется, гнут свою линию и не делают вход дороже 1-2 рублей. В этом году он стоил два рубля. Но и у около него тоже есть чем заняться. Прикупить изделия ремесленников, сфотографироваться у большой надписи из цветов «Янка Купала», посмотреть, как выглядел музей в разные годы. Конечно, попасть на концерт известных белорусских фолк и рок групп «Стары Ольса», «Палац». Многие посетители смело пустились в пляс! А в полночь всех ждал сюрприз – огромный торт, взять кусочек которого можно было любому.

В музее Янки Купалы выступали "Стары Ольса" Фото: Ольга ШИЛАК

В музее Янки Купалы выступали "Стары Ольса"Фото: Ольга ШИЛАК

- Мы заплатили всего 4 рубля за двоих, зато натанцевались под «Стары Ольса», попробовали торт, посмотрели еще раз экспозицию, пофотографировались. Еще и открытку получили – чем не ночь музеев! Думаем еще остаться и фильм посмотреть на белорусском языке, - делится с нами Ольга.

К слову, впервые музей работает действительно всю ночь – прямо до 5 утра. Парни в толпе между собой шутят, мол, можно на барную Зыбицкую сходить, а потом вновь вернутся в музей.

Многие посетители фотографировались у "Янки Купалы" Фото: Ольга ШИЛАК

Многие посетители фотографировались у "Янки Купалы"Фото: Ольга ШИЛАК

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