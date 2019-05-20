СК о самоубийстве офицера под Могилевом: «Сжег брюки, надел наручники и застрелился»

В понедельник, 20 мая, Следственный комитет озвучил основную версию гибели 22-летнего сотрудника ГАИ Евгения Потаповича. По версии следствия, он совершил самоубийство, при этом пытался имитировать убийство: отправил коллегам сообщение о том, что его куда-то везут на черной «Волге» трое неизвестных цыганской или кавказской наружности, а после сжег штаны, надел на себя наручники и застрелился.

Евгению было 22 года, он окончил университет в прошлом году. Фото: МВД

Раньше такая версия не озвучивалась. После того как около 20.45 16 апреля тело лейтенанта нашли в лесу под Могилевом, было возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка». На дорогах страны выставили блокпосты, повсюду разыскивали черную «Волгу», а из цыганского поселка на допросы в РУВД массово вызывали представителей цыганской диаспоры - мужчин задерживали на несколько суток.

В субботу, 18 мая, Евгения Потаповича похоронили с почестями. В последний путь его провожал оркестр, на прощание приехали не только коллеги, которые с ним работали, но и десятки других работников милиции, ГАИ, ОМОНа, милиции из разных областей страны. Во время прощания у гроба Евгения была выставлена вахта почетного караула, а на кладбище гремели оружейные залпы.

В эти дни все ждали только одного - когда же найдут и накажут преступников, совершивших дерзкое убийство. Это преступление казалось тогда вызовом обществу, словно вернулись 90-е. Но заявление следствия шокировало.

Евгения Потаповича похоронили в субботу, 18 маяФото: Алеся ДОБЫШ

Черной «Волги» не было, сообщение о своем похищении Потапович отправил сам

Подробности выдвигаемой версии о суициде на брифинге рассказали заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Максим Свирид и начальник главного следственного управления Следственного комитета Евгений Архиреев.

- 16 мая в 18.24 поступила информация, что сотрудник ГАИ выбыл для оформления ДТП, - описывает события в хронологическом порядке Евгений Архиреев. - Примерно в это же время, в 18.24, от лейтенанта Потаповича поступают сведения коллегам о том, что он захвачен тремя лицами и на автомобиле «Волга» его везут в неизвестном направлении. Было принято решение поднять весь личный состав по тревоге. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в течение полутора часов Потапович мертвым обнаружен в лесу в Могилевском районе.

На место происшествия направили самых подготовленных сотрудников СК, органов внутренних дел, представителей Государственного комитета судебных экспертиз.

- На первоначальном этапе расследования отрабатывались различные версии случившегося, проверялись обстоятельства служебной деятельности сотрудника милиции, его личная жизнь, имевшие место последние контакты. Информация о возможном похищении сотрудника милиции с использованием автомобиля черного цвета не нашла своего подтверждения.

По словам Максима Свирида, черная «Волга», судя по записям камер наружного видеонаблюдения, с 18 до 21 часа в тот день не проезжала по улицам Первомайская и Крупская - а только таким путем можно было добраться до того места, где обнаружен труп Потаповича.

Утром купил дрова и лопату, а вечером застрелился из собственного пистолета

- Основной версией в настоящее время является суицид, - отметил Евгений Архиреев. - Следствием установлены все действия Потаповича в день гибели вплоть до 18 часов, когда он на попутном автомобиле добрался до железнодорожного переезда в районе улиц Первомайская и Вокзальная. Необходимо отметить, что в этот день сотрудник самостоятельно принял решение выбыть в указанное место, проигнорировав указание оперативного дежурного для оформления ДТП, имевшего место на переулке Орловском. В ходе осмотра места происшествия обнаружен табельный пистолет, два магазина, 15 патронов (два полных магазина вмещают 16 патронов), его личные вещи. Кроме того, на месте происшествия обнаружено три пакета дров, жидкость для розжига, иные предметы, документы и личные вещи сотрудника.

Как выяснилось, в тот день около 11 часов утра Евгений Потапович купил в магазине дрова, жидкость для розжига и лопату. На видео из магазина, которое продемонстрировали на брифинге, заметно, что Потапович в гражданской одежде.

А с 11 до 13 часов, по версии следствия, на своей машине лейтенант приезжал к месту, где позже его найдут мертвым, и оставил там купленные вещи.

На брифинге показали фотографию тела сотрудника милиции на месте происшествия. На снимке лейтенант без брюк и обуви - он лежит в форменной куртке, трусах и носках. Руки закованы наручниками, рядом лежит пистолет.

- Прошу обратить внимание на руки: была информация о том, что они пристегнуты ладонями наружу, - это дезинформация, - добавила официальный представитель СК Юлия Гончарова. По ее словам, ключ от наручников нашли рядом с трупом.

На теле сотрудника милиции не нашли никаких повреждений и следов борьбы за исключением огнестрельного ранения в голову.

- Как уже отмечалось, вопреки информации, которая приведена в интернете, руки сотрудника милиции находились в положении, позволяющем произвести выстрел. Кроме того, следы крови обнаружены на правой руке погибшего сотрудника, - добавили на брифинге. Кровь на руках Потаповича - это брызги от выстрела в голову.

У следствия есть информация о том, что Евгений Потапович уже пытался покончить с собой.

- Сотрудниками управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий в результате изучения ноутбука, принадлежащего Потаповичу, установлено, что 1 апреля он подготовил ряд сообщений своим сослуживцам и родственникам. Сообщения содержат сведения о его суицидальных намерениях. Ряд этих сообщений он направил своим знакомым. Следствием достоверно подтверждена информация об имевшем место факте попытки свести счеты с жизнью в апреле. Расследование продолжается.

Сейчас ищут водителя машины, который довез Потаповича до того места в лесу, где его обнаружили.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Почему в области паха у милиционера кровавое пятно?

После брифинга к следователям остались вопросы. В своем Telegram-канале Следственный комитет ответил на них.

1. Почему у сотрудника милиции были сняты штаны?

- Брюк на нем не было, потому что они сожжены с помощью жидкости для розжига. По версии следствия, погибший сделал это намеренно.

2. Молодым человеком или кем-то другим было отправлено сообщение в вайбер о похищении?

- Сообщение о похищении действительно отправлено погибшим, что подтверждается изучением его телефона, изъятого с места происшествия. Учитывая установленные на настоящий момент обстоятельства, следствие приходит к выводу, что оно было отправлено с места происшествия самим молодым человеком перед совершением суицида для того, чтобы его быстрее обнаружили.

3. На фотографии, которую распространил Telegram-канал NEXTA без замазывания интимного места, видно, что в области паха мужчины кровь. Мало того, кажется, что на нем разорваны трусы. Почему там кровь? Милиционера ранили в пах?

- Никаких ранений в области паха не было, кровь на нижнем белье оказалась там из-за позы. Единственное зафиксированное телесное повреждение - огнестрельное ранение в голову. Информация, распространяемая на отдельных Telegram-каналах, является недостоверной. Плохое качество и ракурс фото позволяют раскручивать эту «версию», ведь их авторы понимают, что снимок крупным планом не будет опубликован по этическим соображениям.

Корреспондент «КП» задал вопрос о кровавом пятне в области паха и официальному представителю СК Юлии Гончаровой, на что она ответила:

- Это кровь, которая стекла с головы в ноги.

- Но на фотографии кажется, что трусы разорваны…

- Там не были разорваны трусы. Единственное ранение у него на теле - это огнестрельное ранение в голову. Никаких травм в области паха нет. (…) Эту фотографию распространил какой-то сомнительный Telegram-канал. Мы показали сегодня журналистам фотографию с места происшествия в качественном виде.