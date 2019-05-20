2019-05-20T20:18:22+03:00
Телевидение
КП Беларусь

ОНТ ищет новый «Талент краiны»!

Четвертый сезон популярного телеконкурса стартует этой осенью
Эвика ОТТО
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Маленькая актриса Милана Хотулева и виртуозный скрипач Никон Мазоль стали победителями третьего сезона конкурса ОНТ.Маленькая актриса Милана Хотулева и виртуозный скрипач Никон Мазоль стали победителями третьего сезона конкурса ОНТ.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Если вы юные таланты, значит, стоит попробовать свои силы в шоу «Талент краiны». Стать участниками могут одаренные дети со всей Беларуси в возрасте от 5 до 15 лет. 25 и 26 мая, а также 1 и 2 июня пройдет отборочный тур конкурса, по итогам которого определят 48 участников проекта (сольные исполнители и коллективы) в двух возрастных категориях: младшая группа - от 5 до 10 лет, старшая группа - от 10 до 15 лет.

"Девочка и лев" - одна из любимых книг из детства мамы Миланы Анжелы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Девочка и лев" - одна из любимых книг из детства мамы Миланы Анжелы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Расписание кастингов:

- Народный, академический и эстрадный вокал - 25 мая с 10.00 до 18.00 (Белорусская академия музыки, ул. Интернациональная, 30);

- Народная, классическая и современная хореография - 26 мая с 10.00 до 18.00 (Белорусская академия музыки, ул. Интернациональная, 30);

- Инструментальное искусство - 1 июня с 10.00 до 18.00 (Белорусская академия музыки, ул. Интернациональная, 30);

- Оригинальный жанр (актерское и цирковое и искусство, художественная декламация) - 2 июня с 10.00 до 18.00 (Белорусская академия музыки, ул. Интернациональная, 30).

Подробности на сайте ОНТ и по телефону: +375 17 284-34-11.

«Талент краiны» покорился виртуозному скрипачу не сразу. Никон приходил на кастинг второго сезона, но даже не попал в отборочный концерт. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Талент краiны» покорился виртуозному скрипачу не сразу. Никон приходил на кастинг второго сезона, но даже не попал в отборочный концерт.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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