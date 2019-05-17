2019-05-17T10:42:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Друзья об убитом в Могилеве сотруднике ГАИ: «Хотел, чтобы все было по справедливости»

22-летнему Евгению нравилось служить в милиции
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Перед похищением лейтенанта вызвали на ДТП.Перед похищением лейтенанта вызвали на ДТП.
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Новость о трагической смерти молодого инспектора ГАИ в Могилеве появилась поздно вечером 16 мая. Неизвестные на черной «Волге» похитили, а затем убили 22-летнего Евгения Потаповича. Преступники скрылись, об их задержании наутро после ЧП не сообщается.

- Женя рассказывал, что на службе у него есть напарник, с ним он раньше всегда выезжал на вызовы. А в новостях написано, что он куда-то выбыл один. Мы все очень удивились, как же так получилось? Информации от милиции очень мало, одни домыслы, - рассказывает TUT.BY о Евгении его близкий друг.

Парень закончил институт МВД в Могилеве, в Госавтоинспекции работал почти год. Планировал остаться служить в милиции и после отработки:

- Говорил, что нравилось в ГАИ, однако служба непростая, а людей не хватает, надо многое успевать. Знаю, что хотел и дальше служить, дослужиться до высокого звания. Как бы ни было в милиции тяжело, уходить не собирался.

Сотрудник батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Потапович погиб при исполнении служебных обязанностей.

Сотрудник батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Потапович погиб при исполнении служебных обязанностей.

Евгений строил планы на жизнь: накопил на машину - третий «Гольф», который требовал бесконечного ремонта. Встречался с девушкой, 25 июля должен был отметить день рождения.

- Он сам был очень отзывчивый, если нужна помощь — всегда был готов. Спокойный, веселый, хотел, чтобы все было по справедливости, - так характеризуют Потаповича.

Известно, что он единственный сын в семье, его родители в разводе.

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