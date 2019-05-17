Друзья об убитом в Могилеве сотруднике ГАИ: «Хотел, чтобы все было по справедливости»

Новость о трагической смерти молодого инспектора ГАИ в Могилеве появилась поздно вечером 16 мая. Неизвестные на черной «Волге» похитили, а затем убили 22-летнего Евгения Потаповича. Преступники скрылись, об их задержании наутро после ЧП не сообщается.

- Женя рассказывал, что на службе у него есть напарник, с ним он раньше всегда выезжал на вызовы. А в новостях написано, что он куда-то выбыл один. Мы все очень удивились, как же так получилось? Информации от милиции очень мало, одни домыслы, - рассказывает TUT.BY о Евгении его близкий друг.

Парень закончил институт МВД в Могилеве, в Госавтоинспекции работал почти год. Планировал остаться служить в милиции и после отработки:

- Говорил, что нравилось в ГАИ, однако служба непростая, а людей не хватает, надо многое успевать. Знаю, что хотел и дальше служить, дослужиться до высокого звания. Как бы ни было в милиции тяжело, уходить не собирался.

Сотрудник батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Потапович погиб при исполнении служебных обязанностей.

Евгений строил планы на жизнь: накопил на машину - третий «Гольф», который требовал бесконечного ремонта. Встречался с девушкой, 25 июля должен был отметить день рождения.

- Он сам был очень отзывчивый, если нужна помощь — всегда был готов. Спокойный, веселый, хотел, чтобы все было по справедливости, - так характеризуют Потаповича.

Известно, что он единственный сын в семье, его родители в разводе.

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