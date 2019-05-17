Милиция об убитом сотруднике ГАИ: «Это большая потеря для всех нас»

16 мая при исполнении своих служебных обязанностей погиб инспектор дорожно-патрульной службы 1-го взвода батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома лейтенант милиции Евгений Потапович.

- Руководство и офицерское собрание УВД Могилевского облисполкома, областной Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, а также руководство и личный состав подразделений ГАИ ОВД области выражают глубокие соболезнования родителям, родным и близким лейтенанта милиции Евгения Потаповича в связи с постигшим их горем и невосполнимой утратой. Мы скорбим вместе с ними. Это большая потеря для всех нас, - сообщает на своем сайте УВД Могилевского облисполкома.

Евгению Потаповичу было всего 22 года. Он родился в Могилеве, в прошлом году окончил Могилевский институт МВД, после чего проходил службу в батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

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