Квартира в дворцовом стиле: каменная ванна и золотые потолки
Сегодня мы в гостях у предпринимателей Сергея и Людмилы. Супруги живут в квартире площадью 73 квадратных метра в одной из высоток около «Минск-Арены». Ремонт для пары делала друг семьи - дизайнер Велесия Русакович-Муравицкая.
Кухня обошлась в $5000.Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Мы много лет дружим, часто путешествуем вместе, особенно любим дворцы Чехии, Петербурга и его окрестностей. Поэтому когда Людмила и Сергей купили квартиру, я предложила, чтобы они не видели интерьер до полной готовности. Знала, что им понравится дворцовый стиль с элементами барокко и классики. Такой уютный шик для двоих, - говорит дизайнер.
У хозяйки было только одно пожелание - чтобы квартира была просторной.
Так квартира выглядит из прихожей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Как сделать потолок золотым и не раскошелиться?
Жилье продавалось со свободной планировкой, поэтому квартиру решили сделать двухкомнатной. Первое, на что обращаешь внимание - фигурные позолоченные колонны у входа.
- Мы тонировали колонны в золотистый цвет. Обратите внимание, что в квартире нет ничего белого. Даже потолки - золотисто-серебристые. Кондиционер в спальне цвета шампань, в кухне - серебристого. Дело в том, что цвет влияет на людей, и для того чтобы мы чувствовали себя молодыми, красивыми, здоровыми и не ругались, в интерьере должны преобладать теплые тона - золотые, серебряные, бежевые, персиковые, - рассказывает о своем подходе к дизайну интерьера Велесия.
Гостиную украшают колонны и статуя греческой богини.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Вместо дорогой венецианской штукатурки было принято решение купить золотую и серебряную краску белорусского производителя, которая обошлась в 30 раз дешевле итальянского аналога.
Жилье продавалось со свободной планировкой, поэтому квартиру решили сделать двухкомнатной.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Мебель в гостиной белорусская: гарнитур из натурального дерева и кожи - диван, кресло, сервант. Кухня, сделанная под заказ, с бытовой техникой обошлась в $5000.
Гобелен напоминает хозяйке, как должна выглядеть жизнь настоящей женщины.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Гипсовую статую дизайнер тонировала сама.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Гардеробную спрятали в спальне
Но главный сюрприз нас ждал в спальне. Кажется, что в комнате вдоль стены установлен огромный шкаф-купе - а на самом деле это дверь в просторную гардеробную!
- Здесь три шкафа: один для одежды Людмилы, другой для одежды Сергея, третий - для их обуви. У шкафа для обуви зеркальные двери бронзового оттенка.
В спальне однотонные обои, а у изголовья кровати - с узором.
- Для гармоничных отношений супругов важно совместить золотые и серебряные оттенки у изголовья кровати. Голубой цвет в спальне лучше не использовать, он считается депрессивным для этой комнаты, и у пары могут быть прохладные отношения, - считает Велесия.
Для гармоничных отношений супругов важно совместить золотые и серебряные оттенки у изголовья кровати.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В спальне супруги сделали звукоизоляцию стен, поэтому здесь всегда тихо и уютно. Тройной слой звукоизоляции обошелся в $50 за квадрат.
Ванная комната выглядит необычно: ванна, унитаз и биде изготовлены из натурального камня бежевого цвета с золотым напылением. Сантехнику покупали в России, а вот плитку дизайнер заказывала из Италии.
- Здесь тоже есть секрет: за зеркальной дверью находится кладовая комната со стиральной машиной, гладильной доской, бойлером, - говорит хозяйка.
В спальне есть потайная просторная гардеробная.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В ванной - сантехника из натурального камня и итальянская плитка.Фото: Павел МАРТИНЧИК
За зеркалом - потайная кладовая со стиральной машиной и гладильной доской.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В каменная ванна всегда теплая. Купили ее в России.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В квартире нет ничего белого. Есть золотистые, серебристые, бежевые цвета.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Вид из окна.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Супруги живет в новом районе.Фото: Павел МАРТИНЧИК
ЧТО ПОЧЕМ
Ремонт обошелся $48 000, в том числе:
Возведение стен, черновые работы, услуги строителей - $12 000
Электрика - $6000
Кухня с техникой - $5000
Мебель в гостиной - $3350
Гардеробная - $1070
Мебель в спальне - $3900
Каменная ванна - $2100
Каменный унитаз и биде - $1070
Двери - $1500
Каменная раковина - $700
Кондиционеры - $500
Другие расходы – $7810
КСТАТИ
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