Квартира в дворцовом стиле: каменная ванна и золотые потолки

Сегодня мы в гостях у предпринимателей Сергея и Людмилы. Супруги живут в квартире площадью 73 квадратных метра в одной из высоток около «Минск-Арены». Ремонт для пары делала друг семьи - дизайнер Велесия Русакович-Муравицкая.

Кухня обошлась в $5000.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы много лет дружим, часто путешествуем вместе, особенно любим дворцы Чехии, Петербурга и его окрестностей. Поэтому когда Людмила и Сергей купили квартиру, я предложила, чтобы они не видели интерьер до полной готовности. Знала, что им понравится дворцовый стиль с элементами барокко и классики. Такой уютный шик для двоих, - говорит дизайнер.

У хозяйки было только одно пожелание - чтобы квартира была просторной.

Так квартира выглядит из прихожей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как сделать потолок золотым и не раскошелиться?

Жилье продавалось со свободной планировкой, поэтому квартиру решили сделать двухкомнатной. Первое, на что обращаешь внимание - фигурные позолоченные колонны у входа.

- Мы тонировали колонны в золотистый цвет. Обратите внимание, что в квартире нет ничего белого. Даже потолки - золотисто-серебристые. Кондиционер в спальне цвета шампань, в кухне - серебристого. Дело в том, что цвет влияет на людей, и для того чтобы мы чувствовали себя молодыми, красивыми, здоровыми и не ругались, в интерьере должны преобладать теплые тона - золотые, серебряные, бежевые, персиковые, - рассказывает о своем подходе к дизайну интерьера Велесия.

Гостиную украшают колонны и статуя греческой богини.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вместо дорогой венецианской штукатурки было принято решение купить золотую и серебряную краску белорусского производителя, которая обошлась в 30 раз дешевле итальянского аналога.

Жилье продавалось со свободной планировкой, поэтому квартиру решили сделать двухкомнатной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мебель в гостиной белорусская: гарнитур из натурального дерева и кожи - диван, кресло, сервант. Кухня, сделанная под заказ, с бытовой техникой обошлась в $5000.

Гобелен напоминает хозяйке, как должна выглядеть жизнь настоящей женщины.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гипсовую статую дизайнер тонировала сама.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гардеробную спрятали в спальне

Но главный сюрприз нас ждал в спальне. Кажется, что в комнате вдоль стены установлен огромный шкаф-купе - а на самом деле это дверь в просторную гардеробную!

- Здесь три шкафа: один для одежды Людмилы, другой для одежды Сергея, третий - для их обуви. У шкафа для обуви зеркальные двери бронзового оттенка.

В спальне однотонные обои, а у изголовья кровати - с узором.

- Для гармоничных отношений супругов важно совместить золотые и серебряные оттенки у изголовья кровати. Голубой цвет в спальне лучше не использовать, он считается депрессивным для этой комнаты, и у пары могут быть прохладные отношения, - считает Велесия.

Для гармоничных отношений супругов важно совместить золотые и серебряные оттенки у изголовья кровати.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В спальне супруги сделали звукоизоляцию стен, поэтому здесь всегда тихо и уютно. Тройной слой звукоизоляции обошелся в $50 за квадрат.

Ванная комната выглядит необычно: ванна, унитаз и биде изготовлены из натурального камня бежевого цвета с золотым напылением. Сантехнику покупали в России, а вот плитку дизайнер заказывала из Италии.

- Здесь тоже есть секрет: за зеркальной дверью находится кладовая комната со стиральной машиной, гладильной доской, бойлером, - говорит хозяйка.

В спальне есть потайная просторная гардеробная.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ванной - сантехника из натурального камня и итальянская плитка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За зеркалом - потайная кладовая со стиральной машиной и гладильной доской.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В каменная ванна всегда теплая. Купили ее в России.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В квартире нет ничего белого. Есть золотистые, серебристые, бежевые цвета.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вид из окна.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Супруги живет в новом районе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

Ремонт обошелся $48 000, в том числе:

Возведение стен, черновые работы, услуги строителей - $12 000

Электрика - $6000

Кухня с техникой - $5000

Мебель в гостиной - $3350

Гардеробная - $1070

Мебель в спальне - $3900

Каменная ванна - $2100

Каменный унитаз и биде - $1070

Двери - $1500

Каменная раковина - $700

Кондиционеры - $500

Другие расходы – $7810

КСТАТИ

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