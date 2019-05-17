Анжелике Агурбаш 50 лет!

Спроси кого угодно в Беларуси, кто главная красавица страны – большинство сразу же назовет Анжелику. Идут годы – а певица становится все эффектней и все так же приковывает к себе внимание, где бы ни появилась.

Маленькая Анжелика с мамой Валентиной Михайловной. Фото: личный архив

Ее взлет начался в 1988 году, когда Лика Ялинская выиграла самый первый белорусский конкурс красоты «Мінская прыгажуня».

Анжелика под номером 2 на конкурсе красоты «Мінская прыгажуня». Фото: личный архив

В первой половине 90-х она пела в «Верасах» и умела покорить абсолютно любого зрителя – даже если это выступление на главной площади райцентра. В 1990 году она выиграла конкурс «Мисс фото СССР».

Этот купальник из двух платков сшила для конкурса мама певицы Валентина Михайловна. Фото: личный архив

В 1990 году Лика выиграла конкурс «Мисс фото СССР».

Ее первым мужем был актер Игорь Ленев, от которого у певицы появилась дочь Даша.

От первого мужа актера Игоря Ленева у Анжелики дочка Даша. Фото: личный архив

Сын Никита появился позже, во время отношений со спортсменом Валерием Бизюком.

Свои чувства к гражданскому мужу Валерию Бизюку Анжелика ни от кого не скрывала. Фото: личный архив

Но жизнь Анжелики по-настоящему перевернулась после встречи с российским миллионером Николаем Агурбашем.

С мужем Николаем Агурбашем. Фото: личный архив

В 2002 году она вышла за него замуж и в этом же году получила титул «Миссис Россия».

Анжелика стала "Миссис Россия-2002". Фото: paulinka.livejournal.com

А за участие жены в «Евровидении-2005» «колбасный король» потратил более миллиона долларов. Тем не менее, в 2012 году пара развелась. Как напоминание о большой любви у звезды остался сын Анастас Агурбаш.

Вся семья в сборе. Фото: личный архив

Сейчас ему уже 14 лет, и он ростом он выше мамы. Анастас владеет английским в совершенстве, учит японский язык, увлекается японской живописью аниме. Наверняка, в творческом плане на него повлиял крестный – известный белорусский художник Андрей Смоляк. Среднему сыну Никите 21 год, он отучился в университете Боккони в Милане, экономист-международник, владеет четырьмя языками.

Анжелика и дети (слева направо): дочь Даша, девушка Никиты Ксения и сам Никита, Анастас (в очках). Фото: личный архив

Старшая дочь Даша училась в Лондоне в Touch Music School, она преподает в Москве европейский вокал и мантра-пение. Также есть своя группа музыкантов, с которыми Даша активно выступает на альтернативных фестивалях. Есть еще совместный проект с двумя подругами «Твори себя» - они занимаются арт-терапией, вокальной терапией и йога-терапией.

Счастливая мама Анжелика и дети. Фото: личный архив

На счету у Анжелики 11 альбомов, а в клипе на песню «Черная вуаль» снялся даже знаменитый американский актер Эрик Робертс.

Анжелика Агурбаш с актером Эриком Робертсом. Фото: личный архив

При этом артистка не снижает темп. У нее есть своя группа, готовит новую программу, в которой собирается представить свои старые песни в новом, утяжеленном звучании. Также она играет в спектаклях со знаменитым российским актером Эммануилом Виторганом, участвует в телепроектах.

Анжелика считает, что ее шубы унисекс одинаково хорошо сидят и на мужчинах, и на женщинах.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

А из последних увлечений – выпустила коллекцию меховых шуб, которыми заинтересовались российские звезды.