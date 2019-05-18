Финал «Евровидения-2019»: букмекеры прочат победу Нидерландам, наша ZENA - на 21-м месте
Беларусь в финале, а значит, нам есть за кого болеть! 16-летней белорусской участнице букмекеры опять не дают высокого места. Но ведь в первом полуфинале ZENA уже доказала, что способна удивлять. Букмекеры ставят на Нидерланды, на вторую строчку сенсационно вырвалась Австралия (ее участницу с легкой руки белорусского комментатора Евгения Перлина уже прозвали «сопрано на палочке»). Россиянин Сергей Лазарев, который еще недавно занимал вторую строчку у букмекеров, переместился на шестую строчку. В списке фаворитов также Швеция, Швейцария и Азербайджан.
1 Мальта
Микела Паче - Chameleon
Michela - Chameleon - Malta. Источник: Eurovision Song Contest
Микеле всего 17 лет, учится в женской школе епископской консерватории в Виктории. Микела победила в мальтийском «Х-Факторе» и заключила контракт с Sony Music.
11-е место
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2 Албания
Йонида Маличи - Ktheju tokës
Jonida Maliqi - Ktheju Tokes - Albania. Источник: Eurovision Song Contest
36-летняя Йонида Маличи стала главной сенсацией второго полуфинала - мало кто мог предположить, что она пройдет в финал. Тем более что к ее вокалу были вопросы. Зрители иронично назвали номер Йониды «караоке для женщин 40+».
23-е место
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3 Чехия
Lake Malawi - Friend of a Friend
Czech Republic - Lake Malawi - Friend Of A Friend. Источник: Eurovision Song Contest
Инди-поп-группа состоит из трех молодых симпатичных пареньков. В 2014 году они выступали на разогреве на концерте известной американской группы 30 Seconds to Mars в Праге.
17-е место
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4 Германия
S!sters - Sisters
S!sters - Sister - Germany. Источник: Eurovision Song Contest
Дуэт Карлотты Труман и Лауриты Шпинелли образовался только в январе. Они вовсе не сестры по крови. Так что название - лишь дань феминистическим взглядам, которых они придерживаются.
26-е место
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5 Россия
Сергей Лазарев - Scream
Sergey Lazarev - Scream - Russia. Источник: Eurovision Song Contest
Все ждали реванша от Сергея Лазарева, который в 2016 году скатился из фаворитов конкурса на 3-е место из-за «заговора жюри». Увы, но песню Scream («Крик»), как и номер, раскритиковали поклонники конкурса, да и в рейтингах букмекеров он упал после полуфинала.
5-е место
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6 Дания
Leonora - Love Is Forever
Leonora - Love Is Forever - Denmark. Источник: Eurovision Song Contest
Песня Леоноры «Любовь навсегда» звучит на четырех языках: английском, немецком, датском и французском. Причем фразы на французском переводили через Google.
16-е место
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7 Сан-Марино
Serhat - Say Na Na Na
San Marino - LIVE - Serhat - Say Na Na Na. Источник: Eurovision Song Contest
54-летний Серхат стал «чертиком из табакерки» в первом полуфинале. Неожиданно для всех он прошел в финал. Наверняка голосовали за него любители шансона и коллеги-стоматологи.
25-е место
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8 Северная Македония
Тамара Тодевска - Proud
Tamara Todevska - Proud - North Macedonia. Источник: Eurovision Song Contest
Тамара уже трижды выходила на сцену «Евровидения»: как бэк-вокалистка и участница трио. Теперь пытается добиться успеха как сольная артистка.
13-е место
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9 Швеция
Джон Лундвик - Too Late for Love
John Lundvik - Too Late For Love - Sweden. Источник: Eurovision Song Contest
Певец прославился выступлением на свадьбе у шведской наследной принцессы Виктории в 2010 году с песней «Когда говоришь миру, что ты мой».
3-е место
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10 Словения
Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi
Slovenia - Zala Kralj & Gasper Santl - Sebi. Источник: Eurovision Song Contest
Самый необычный дуэт конкурса. Они наплевали на все стандарты «Евровидения»: в номере не было ни нарядных костюмов, ни макияжа у Залы, ни спецэффектов. Но песня зацепила!
20-е место
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11 Кипр
Tamta - Replay
Cyprus - Tamta - Replay. Источник: Eurovision Song Contest
Этническая грузинка вышла замуж в 14 лет, а в 20 - уже развелась. 16 лет назад артистка переехала вместе с семьей из Грузии.
15-е место
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12 Нидерланды
Дункан Лоуренс - Arcade
Duncan Laurence - Arcade - The Netherlands. Источник: Eurovision Song Contest
Букмекеры прочат Дункану Лоуренсу победу на «Евровидении-2019». Де Моор (настоящее имя) в 2013 году основал группу The Slick and Suited. Сам пишет песни, в том числе и для корейской группы TVXQ.
1-е место
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13 Греция
Кэтрин Дуска - Better Love
Greece - Katerine Duska - Better Love. Источник: Eurovision Song Contest
29-летнюю Кэтрин единогласно выбрали представители греческой вещательной компании ERT. Хотя родилась и выросла она в Канаде, а в Афины переехала лишь недавно.
14-е место
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14 Израиль
Коби Марими - Home
Israel - Kobi Marimi - Home. Источник: Eurovision Song Contest
27-летний Коби похож на Фредди Меркьюри. Он окончил актерские курсы. Чтобы их оплатить, работал в детском саду, магазине мороженого, коктейль-баре и даже кассиром в кинотеатре.
24-е место
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15 Норвегия
KEiiNO - Spirit in the Sky
KEiiNO - Spirit In The Sky - Norway. Источник: Eurovision Song Contest
Группа поет на английском и северносаамском языках. Песня «Дух в небе» посвящена равенству людей и написана специально для «Евровидения».
10-е место
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16 Великобритания
Майкл Райс - Bigger Than Us
Michael Rice - Bigger Than Us. Источник: Eurovision Song Contest
Авторы песни 21-летнего певца Bigger Than Us («Сильнее нас») - участник «Евровидения» Йон Лундвик (он представлял Швецию) и автор песен для Швейцарии и Германии Лорелл Баркер.
19-е место
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17 Исландия
Hatari - Hatrið mun sigra
Iceland - Hatarid - Hatri mun sigra. Источник: Eurovision Song Contest
Эпатажная группа из Исландии - смесь Rammstein и Maruv. Одетые в латекс, с шипами, ремнями и заклепками, исландцы исполнят жесткий трек «Ненависть восторжествует».
8-е место
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18 Эстония
Виктор Крон - Storm
Estonia - Victor Crone - Storm. Источник: Eurovision Song Contest
Хотя 27-летний певец представляет Эстонию, сам он родом из Швеции. А с 18 лет и вовсе переехали в Лос-Анджелес. В 2015 году Крон выпустил свой первый сингл под названием Burning Man.
22-е место
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19 Беларусь
ZENA- Like It
Belarus - ZENA - Like It. Источник: Eurovision Song Contest
Результаты голосования первого полуфинала пока неизвестны, но за кулисами конкурса говорят, что ZENA заняла 10-е место и попала в финал благодаря отрыву в два (!) голоса. Настоящее чудо!
21-е место
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20 Азербайджан
Чингиз - Truth
Chingiz - Truth - Azerbaijan. Источник: Eurovision Song Contest
После второго полуфинала 27-летний певец и композитор неожиданно вырвался в фавориты конкурса. Его песня «Правда» о нечестных отношениях.
6-е место
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21 Франция
Билал Ассани - Roi
France - Bilal Hassani - Roi. Источник: Eurovision Song Contest
19-летнего француза окрестили ЛГБД-иконой. После того как он рассказал про свою квир-идентичность, его стали травить в интернете. На подтанцовке у француза - балерина размера + size. Еще один разрыв шаблона.
9-е место
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22 Италия
Алессандро Мамуд - Soldi
Mahmood - Soldi - Italy. Источник: Eurovision Song Contest
26-летний парень, уроженец Милана с египетскими корнями, споет об отношениях с отцом, который оставил его маму одну с младенцем на руках.
7-е место
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23 Сербия
Невена Божович - Kruna
Serbia - Nevena Bozovic - Kruna. Источник: Eurovision Song Contest
24-летняя певица второй раз на «Евровидении». Но в 2013 году в составе группы Moje не прошла даже в финал.
18-е место
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24 Швейцария
Лука Хенни - She Got Me
Luca Hanni - She Got Me - Switzerland. Источник: Eurovision Song Contest
Лука - и музыкант, и фотомодель, и даже немного каменщик (успел поучиться после школы). Он также выиграл несколько главных музыкальных призов, таких как Swiss Music Award и Kids 'Choice Award в Лос-Анджелесе.
4-е место
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25 Австралия
Кейт Миллер-Хайдке - Zero Gravity
Australia - Kate Miller-Heidke - Zero Gravity. Источник: Eurovision Song Contest
37-летняя Кейт - профессиональная оперная певица, которая вместе с бэк-вокалом парит над сценой на шестах. Номер поражает воображение.
2-е место
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26 Испания
Miki - La Venda
Spain - Miki - La Venda. Источник: Eurovision Song Contest
Испания (страна - основатель конкурса) 50 лет не побеждала на «Евровидении» и даже не попадала в топ с 1995 года. Однако в этом году шансы у певца Miki более оптимистичные.
12-е место
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«Беларусь 1»
18 мая, «Евровидение-2019»,
Финал / 22.00
*По версии букмекеров на 17 мая (16.00).