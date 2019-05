Финал «Евровидения-2019»: букмекеры прочат победу Нидерландам, наша ZENA - на 21-м месте

Беларусь в финале, а значит, нам есть за кого болеть! 16-летней белорусской участнице букмекеры опять не дают высокого места. Но ведь в первом полуфинале ZENA уже доказала, что способна удивлять. Букмекеры ставят на Нидерланды, на вторую строчку сенсационно вырвалась Австралия (ее участницу с легкой руки белорусского комментатора Евгения Перлина уже прозвали «сопрано на палочке»). Россиянин Сергей Лазарев, который еще недавно занимал вторую строчку у букмекеров, переместился на шестую строчку. В списке фаворитов также Швеция, Швейцария и Азербайджан.

1 Мальта

Микела Паче - Chameleon

Michela - Chameleon - Malta. Источник: Eurovision Song Contest

Микеле всего 17 лет, учится в женской школе епископской консерватории в Виктории. Микела победила в мальтийском «Х-Факторе» и заключила контракт с Sony Music.

11-е место

***

2 Албания

Йонида Маличи - Ktheju tokës

Jonida Maliqi - Ktheju Tokes - Albania. Источник: Eurovision Song Contest

36-летняя Йонида Маличи стала главной сенсацией второго полуфинала - мало кто мог предположить, что она пройдет в финал. Тем более что к ее вокалу были вопросы. Зрители иронично назвали номер Йониды «караоке для женщин 40+».

23-е место

***

3 Чехия

Lake Malawi - Friend of a Friend

Czech Republic - Lake Malawi - Friend Of A Friend. Источник: Eurovision Song Contest

Инди-поп-группа состоит из трех молодых симпатичных пареньков. В 2014 году они выступали на разогреве на концерте известной американской группы 30 Seconds to Mars в Праге.

17-е место

***

4 Германия

S!sters - Sisters

S!sters - Sister - Germany. Источник: Eurovision Song Contest

Дуэт Карлотты Труман и Лауриты Шпинелли образовался только в январе. Они вовсе не сестры по крови. Так что название - лишь дань феминистическим взглядам, которых они придерживаются.

26-е место

***

5 Россия

Сергей Лазарев - Scream

Sergey Lazarev - Scream - Russia. Источник: Eurovision Song Contest

Все ждали реванша от Сергея Лазарева, который в 2016 году скатился из фаворитов конкурса на 3-е место из-за «заговора жюри». Увы, но песню Scream («Крик»), как и номер, раскритиковали поклонники конкурса, да и в рейтингах букмекеров он упал после полуфинала.

5-е место

***

6 Дания

Leonora - Love Is Forever

Leonora - Love Is Forever - Denmark. Источник: Eurovision Song Contest

Песня Леоноры «Любовь навсегда» звучит на четырех языках: английском, немецком, датском и французском. Причем фразы на французском переводили через Google.

16-е место

***

7 Сан-Марино

Serhat - Say Na Na Na

San Marino - LIVE - Serhat - Say Na Na Na. Источник: Eurovision Song Contest

54-летний Серхат стал «чертиком из табакерки» в первом полуфинале. Неожиданно для всех он прошел в финал. Наверняка голосовали за него любители шансона и коллеги-стоматологи.

25-е место

***

8 Северная Македония

Тамара Тодевска - Proud

Tamara Todevska - Proud - North Macedonia. Источник: Eurovision Song Contest

Тамара уже трижды выходила на сцену «Евровидения»: как бэк-вокалистка и участница трио. Теперь пытается добиться успеха как сольная артистка.

13-е место

***

9 Швеция

Джон Лундвик - Too Late for Love

John Lundvik - Too Late For Love - Sweden. Источник: Eurovision Song Contest

Певец прославился выступлением на свадьбе у шведской наследной принцессы Виктории в 2010 году с песней «Когда говоришь миру, что ты мой».

3-е место

***

10 Словения

Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi

Slovenia - Zala Kralj & Gasper Santl - Sebi. Источник: Eurovision Song Contest

Самый необычный дуэт конкурса. Они наплевали на все стандарты «Евровидения»: в номере не было ни нарядных костюмов, ни макияжа у Залы, ни спецэффектов. Но песня зацепила!

20-е место

***

11 Кипр

Tamta - Replay

Cyprus - Tamta - Replay. Источник: Eurovision Song Contest

Этническая грузинка вышла замуж в 14 лет, а в 20 - уже развелась. 16 лет назад артистка переехала вместе с семьей из Грузии.

15-е место

***

12 Нидерланды

Дункан Лоуренс - Arcade

Duncan Laurence - Arcade - The Netherlands. Источник: Eurovision Song Contest

Букмекеры прочат Дункану Лоуренсу победу на «Евровидении-2019». Де Моор (настоящее имя) в 2013 году основал группу The Slick and Suited. Сам пишет песни, в том числе и для корейской группы TVXQ.

1-е место

***

13 Греция

Кэтрин Дуска - Better Love

Greece - Katerine Duska - Better Love. Источник: Eurovision Song Contest

29-летнюю Кэтрин единогласно выбрали представители греческой вещательной компании ERT. Хотя родилась и выросла она в Канаде, а в Афины переехала лишь недавно.

14-е место

***

14 Израиль

Коби Марими - Home

Israel - Kobi Marimi - Home. Источник: Eurovision Song Contest

27-летний Коби похож на Фредди Меркьюри. Он окончил актерские курсы. Чтобы их оплатить, работал в детском саду, магазине мороженого, коктейль-баре и даже кассиром в кинотеатре.

24-е место

***

15 Норвегия

KEiiNO - Spirit in the Sky

KEiiNO - Spirit In The Sky - Norway. Источник: Eurovision Song Contest

Группа поет на английском и северносаамском языках. Песня «Дух в небе» посвящена равенству людей и написана специально для «Евровидения».

10-е место

***

16 Великобритания

Майкл Райс - Bigger Than Us

Michael Rice - Bigger Than Us. Источник: Eurovision Song Contest

Авторы песни 21-летнего певца Bigger Than Us («Сильнее нас») - участник «Евровидения» Йон Лундвик (он представлял Швецию) и автор песен для Швейцарии и Германии Лорелл Баркер.

19-е место

***

17 Исландия

Hatari - Hatrið mun sigra

Iceland - Hatarid - Hatri mun sigra. Источник: Eurovision Song Contest

Эпатажная группа из Исландии - смесь Rammstein и Maruv. Одетые в латекс, с шипами, ремнями и заклепками, исландцы исполнят жесткий трек «Ненависть восторжествует».

8-е место

***

18 Эстония

Виктор Крон - Storm

Estonia - Victor Crone - Storm. Источник: Eurovision Song Contest

Хотя 27-летний певец представляет Эстонию, сам он родом из Швеции. А с 18 лет и вовсе переехали в Лос-Анджелес. В 2015 году Крон выпустил свой первый сингл под названием Burning Man.

22-е место

***

19 Беларусь

ZENA- Like It

Belarus - ZENA - Like It. Источник: Eurovision Song Contest

Результаты голосования первого полуфинала пока неизвестны, но за кулисами конкурса говорят, что ZENA заняла 10-е место и попала в финал благодаря отрыву в два (!) голоса. Настоящее чудо!

21-е место

***

20 Азербайджан

Чингиз - Truth

Chingiz - Truth - Azerbaijan. Источник: Eurovision Song Contest

После второго полуфинала 27-летний певец и композитор неожиданно вырвался в фавориты конкурса. Его песня «Правда» о нечестных отношениях.

6-е место

***

21 Франция

Билал Ассани - Roi

France - Bilal Hassani - Roi. Источник: Eurovision Song Contest

19-летнего француза окрестили ЛГБД-иконой. После того как он рассказал про свою квир-идентичность, его стали травить в интернете. На подтанцовке у француза - балерина размера + size. Еще один разрыв шаблона.

9-е место

***

22 Италия

Алессандро Мамуд - Soldi

Mahmood - Soldi - Italy. Источник: Eurovision Song Contest

26-летний парень, уроженец Милана с египетскими корнями, споет об отношениях с отцом, который оставил его маму одну с младенцем на руках.

7-е место

***

23 Сербия

Невена Божович - Kruna

Serbia - Nevena Bozovic - Kruna. Источник: Eurovision Song Contest

24-летняя певица второй раз на «Евровидении». Но в 2013 году в составе группы Moje не прошла даже в финал.

18-е место

***

24 Швейцария

Лука Хенни - She Got Me

Luca Hanni - She Got Me - Switzerland. Источник: Eurovision Song Contest

Лука - и музыкант, и фотомодель, и даже немного каменщик (успел поучиться после школы). Он также выиграл несколько главных музыкальных призов, таких как Swiss Music Award и Kids 'Choice Award в Лос-Анджелесе.

4-е место

***

25 Австралия

Кейт Миллер-Хайдке - Zero Gravity

Australia - Kate Miller-Heidke - Zero Gravity. Источник: Eurovision Song Contest

37-летняя Кейт - профессиональная оперная певица, которая вместе с бэк-вокалом парит над сценой на шестах. Номер поражает воображение.

2-е место

***

26 Испания

Miki - La Venda

Spain - Miki - La Venda. Источник: Eurovision Song Contest

Испания (страна - основатель конкурса) 50 лет не побеждала на «Евровидении» и даже не попадала в топ с 1995 года. Однако в этом году шансы у певца Miki более оптимистичные.

12-е место

***

«Беларусь 1»

18 мая, «Евровидение-2019»,

Финал / 22.00

*По версии букмекеров на 17 мая (16.00).