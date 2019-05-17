2019-05-17T17:34:31+03:00
Спорт
КП Беларусь

Трио белорусского хоккея расскажет об актуальных вопросах

«Спортклуб» возвращается в эфир
Даниил КЛЮШКИН
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Дмитрий Басков расскажет о стратегии минского "Динамо" на ближайшие два сезона. Фото: hcdinamo.byДмитрий Басков расскажет о стратегии минского "Динамо" на ближайшие два сезона. Фото: hcdinamo.by
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Возвращение в эфир будет ярким – в ближайшем выпуске «Спортклуба» зрители увидят знаменитое трио белорусского хоккея – тренера национальной сборной и экс-наставника минского «Динамо» Андрея Сидоренко, генерального директора «Динамо-Минск» Дмитрия Баскова, а также главного тренера столичной «Юности» Михаила Захарова.

- Как в спортивных состязаниях бывает межсезонье, когда не проводится никаких официальных соревнований: спортсмены отдыхают или тренируются, готовясь к выступлениям в новом спортивном сезоне, так и у телевизионных проектов есть периоды передышек, во время которых создаётся задел на будущие эфиры, – говорит Максим Яссин, заведующий отделом спортивного вещания. – Что касается наполнения программы, каждый выпуск “Спортклуба” будет по-прежнему посвящён определённой теме. Кроме студийной части запланированы телемосты, включения с мест спортивных баталий и выездные студии. И, конечно, интерактив, благодаря которому на спортивные события влияют непосредственно телезрители. Они не только присылают вопросы для гостей программы (именитых спортсменов, экспертов), отвечают на главный вопрос недели на сайте ОНТ, но и с помощью голосования выбирают самых ярких героев недели! В конце каждого выпуска определяется чемпион, который попадает в номинацию следующей недели и соперничает с новыми претендентами».

А новостей в нашем хоккее за эту неделю хватало.

«Зубры» снова с Быком. Андриевский вернулся в «Динамо», чиновники рассказали о стратегии развития

Подводить спортивные итоги прошедшей недели и расставлять акценты на неделю следующую вместе с экспертами будут Андрей Бондаренко и Мария Лемешева. Новые старты, непревзойдённые рекорды, спортивные эмоции и только самые яркие события – всё это в еженедельной программе «Спортклуб» на ОНТ.

Эфир – по вечерам в воскресенье.

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