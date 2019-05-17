2019-05-17T16:51:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 1 мая в Беларуси повысили пенсии. Стало известно, сколько получили минские пенсионеры

Довести размер пенсий до 40% от средней зарплаты власти пытаются уже не первый год
Таисия САВИНА
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В Минске больше четверти пенсионеров продолжают работать.В Минске больше четверти пенсионеров продолжают работать.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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С 1 мая в Беларуси на 6,5% подняли трудовые пенсии. Это первое повышение пенсий в этом году. Увеличить эти выплаты решили потому, что выросли зарплаты, а вместе с ними - отчисления в Фонд соцзащиты, из которого платят пенсии.

В мае средний размер назначенных пенсий по всей Беларуси составил 405,05 рубля, что на 25,68 рубля больше, чем в апреле.

Минские пенсионеры в начале мая по традиции получили больше, чем все остальные - 431,68 рубля в среднем. Это на 25,1 рубля больше, чем на начало февраля этого года.

- По состоянию на 1 мая 2019 года на учете в городе Минске состоит 480 561 пенсионер, из них 173 088 работающих, - сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Получается, что из 100 пенсионеров продолжают работать 28.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как изменились пенсии в мае по сравнению с февралем?

437,07 рубля - трудовые пенсии (+26,68 рубля)

274,2 рубля - выплаты по случаю потери кормильца на одного члена семьи (+12,17 рубля)

383,34 рубля - пенсии по инвалидности (+20,41 рубля)

1318,7 рубля - пенсии по инвалидности вследствие катастрофы на ЧАЭС (+39,8 рубля)

802,9 рубля - пенсии по возрасту инвалидов ВОВ (+36,2 рубля)

112,01 рубля - социальная пенсия по возрасту (+3,58 рубля)

* По информации комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

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