ZENA перед финалом «Евровидение-2019»: «Сохраняю энергию, чтобы вспыхнуть на сцене»

Имя победителя мы узнаем поздно вечером 18 мая. А накануне мы связались с папой юной артистки Александром Куприяновичем, который по совместительству ее директор, и он рассказал:

- Настроение у всей команды приподнятое. После второго полуфинала понимаем, что у всех участников шансы равны. Кто-то берет публику сильным вокалом, кто-то хореографией, кто-то декорациями. Мы будем стараться выступить максимально круто! Приятно, что фото с выступления ЗЕНЫ попадают в международные СМИ. После полуфинала ее популярность резко возросла (на ее профиль в Инстаграме подписались почти 30 тысяч человек. - Авт.). Это радует!

Гримерка, где с Зиной работают стилисты и визажисты, стала для нее вторым домом - здесь всей командой они обедают, ужинают, иногда даже спят. И, конечно, репетируют, обсуждают нюансы номера. Правда, фониатр прописал особый распорядок дня и посоветовал 16-летней артистке как можно больше молчать и беречь связки. Зина это называет «накапливаю энергию для вспышки на сцене». Ей удалось сделать небольшой перерыв в полтора дня перед финалом.

Гримерка, где с Зиной работают стилисты и визажисты, стала для нее вторым домом. Фото: Instagram.

- Что вы говорите ей как папа перед финалом?

- Говорю, что люблю ее и буду любить всегда. Какой бы ни был результат в финале, мы - ее семья и поддержим в любой ситуации. Но главная мечта дочери на данный момент - попасть на «Евровидение» - уже сбылась!

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