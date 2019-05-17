Депутат Игорь Марзалюк: Если эта мразь, убийцы, все-таки смогли убежать, то нам их выдадут

Депутатом парламента от Могилева Игорь Марзалюк сообщил, что знал убитого в Могилеве сотрудника ГАИ. Напомним, преступление произошло 16 мая, был похищен и убит 22-летний инспектор ГАИ Евгений Потапович.

- Скорблю об этом парне, я знал его лично, - сказал Игорь Марзалюк.

- Хороший был парень, отличный, добрый. Со светлыми лучистыми глазами. Нет, это не близкий мне человек, - уточнил депутат «КП». - Я практически всех этих парней знаю. Евгений закончил Могилевский институт МВД, этот институт находится в моем избирательном округе. С институтом я давно сотрудничаю. Евгений и другие парни из института ездили со мной на археологические раскопки в Мстиславль. Это было после сессии, когда было свободное время. Мы вместе там были. Да и вообще я часто в Могилеве, у меня очень хорошая визуальная память, помню, что несколько раз здоровался с ним. Очень хороший был парень - улыбался, мы могли поздороваться за руку. Вот такие вещи - не более того. Очень грустно то, что произошло в Могилеве. Потому что в нашей стране таких вещей нет. Понимаете о чем я говорю? Вы можете вспомнить за последние 15 - 20 лет что-нибудь подобное дикое? Мы с вами имеем место с экстраординарным случаем, когда представителя власти при исполнении убила какая-то мразь.

22-летнему Евгению нравилось служить в милиции. Фото: предоставлено kp.by друзьями Е.Потаповича

- Но вопросов пока очень много: есть информация, что он сел в центре города в гражданскую машину, почему он был один…

- Вопросов очень много, я думаю, СК ответит на все. Найдет и объективно расследует. Единственное, что я хочу, - если эта мразь все-таки смогла убежать на территорию РФ, нашего ближайшего стратегического союзника, нашего братского народа, чтобы эту шваль выдали белорусскому правосудию судить за преступление, совершенное на нашей территории. Очень хочу, чтобы это было.

- В случае если человек с российским паспортом выехал на территорию России, его вряд ли выдадут Беларуси.

- Не важно, какой паспорт у человека. Если он совершил преступление на нашей территории и если этот подонок убил нашего офицера, то я думаю, правильно его отдать белорусской власти. Это очень простая вещь. А если у нас есть Союзное государство, то, наверное, надо показательно таких наказывать. Тем более что это чисто криминал и мерзость. Думаю, даже если эти люди убежали за периметр Беларуси, то наши коллеги и союзники в РФ выдадут их нам. Это не тот случай, когда что-то непонятно, политика какая-то и еще что-то. Чистая уголовщина.

Евгений Потапович погиб при исполнении служебных обязанностей. Фото: Виктор Веткин

Напомним, СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст. 362 (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Наказание по этой статье такое: лишение свободы на срок от 10 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Смертная казнь в Российской Федерации не может применяться с 16 апреля 1997 года - ни назначаться, ни исполняться. В соседней стране действует мораторий на этот исключительный вид наказания.

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