«Страшно, что все случилось средь бела дня и никто ничего не видел»

Дом, где жил 22-летний лейтенант Евгений Потапович, покрашен в желто-розовый цвет, под окнами первого этажа нарисованы веселые картинки. Но яркие цвета не спасают - как только подходишь ближе, становится понятно, что люди здесь переживают горе. Рядом с домом стоит машина ГАИ, на скамейке у подъезда сидит мужчина, закрыв лицо руками. У другой лавочки собрались жительницы соседнего дома. Две женщины начинают плакать, как только слышат имя Женя.

Убитому под Могилевом инспектору ГАИ Евгению Потаповичу было всего 22 года. Он был единственным ребенок в семье. Фото: Виктор Веткин

- Он никогда ни на кого не сказал грубого слова! Женька с моим внуком в школу ходил, я его знаю вот с такого возраста, на глазах у меня вырос! Ну как мне не плакать! - закрывается платочком Зинаида.

- Извините, я просто на уколах, я буду расстраиваться. Но Женя очень хороший, с моим сыном учился, - отворачивается другая женщина.

Соседи скорбят, говорят о том, каким он хорошим человеком. Фото: Виктор Веткин

Соседки вздыхают и качают головой - они до сих пор не могут поверить в трагедию.

- Знаем его как соседа. Хороший мальчик, можем только с хорошей стороны о нем рассказать. Бабушка здесь в этой квартире с ним зимовала, а мама жила в другом месте с новым мужем. Страшно, что это случилось средь бела дня - неужели никто ничего не видел!

На седьмом этаже то и дело останавливается лифт. Люди молча обнимаются, плачут и заходят в квартиру Евгения. На коридоре уже выстроился длинный ряд обуви. Здесь его коллеги, друзья, родственники - они пришли поддержать Ольгу, которая вчера потеряла единственного сына. Прощаться с молодым человеком будут в субботу, 18 мая.

- Я и мать, и отца, и бабушку с дедушкой знал хорошо. Отличный парень - вежливый, приветливый, - рассказывает сосед из квартиры напротив. - Он жил в этой квартире с девушкой. Бабушка приезжала на зиму. Отец с ним виделся, они общались. Я Женю видел совсем недавно - он шел с работы вечером. Я узнал о том, что случилось, только сегодня - в дверь позвонил Следственный комитет. Попросили быть понятым. Они описывали какие-то вещи в квартире, компьютер. Пообщался с матерью - это страшно, - замолкает мужчина. - 22 года было парню - представьте, каково маме.

22-летнему Евгению нравилось служить в милиции. Фото: предоставлено kp.by друзьями Е.Потаповича

Мужчина говорит, что это убийство похоже на какие-то криминальные разборки из 90-х, не свойственные их городу.

- Может, какой-то конфликт произошел с водителем этим… В любом случае непонятно, почему он поехал один на вызов…

Узнать ответ на этот вопрос в могилевской ГАИ не удалось - от комментариев там отказались. Но, по словам сотрудников, эту трагедию они переживают как личную. В фойе стоит портрет Евгения в черной рамке, рядом лежит гвоздика.

- Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному… - такое сообщение появилось на сайте МВД.

- В МВД глубоко скорбят по поводу трагической гибели коллеги и выражают искренние соболезнования его родным и близким. Имя Евгения Потаповича навсегда сохранится в нашей памяти.

Евгений Потапович погиб при исполнении служебных обязанностей. Фото: Виктор Веткин

Напомним, 16 мая лейтенант выехал на разбирательство по факту ДТП в могилевский микрорайон Чапаевка. По неофициальной информации, около 18.30 лейтенант прислал сообщение коллегам: «Срочно. Черная «Волга». Три цыгана. Регистрационный знак - русский».

А позже стало известно, что парня похитили и увезли. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах страны выставили блокпосты. Через некоторое время стало известно, что лейтенанта нашли убитым.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Ход расследования уголовного дела - на личном контроле главы СК Носкевича.

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22-летнему Евгению нравилось служить в милиции

Парень закончил институт МВД в Могилеве, в Госавтоинспекции работал почти год. Планировал остаться служить в милиции и после отработки:

- Говорил, что нравилось в ГАИ, однако служба непростая, а людей не хватает, надо многое успевать. Знаю, что хотел и дальше служить, дослужиться до высокого звания. Как бы ни было в милиции тяжело, уходить не собирался (читайте далее)