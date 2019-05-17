В Беларуси зарубились два тренера: «Послушаю порядочного человека, а не тренера, который лжет»

В полуфинале Кубка Беларуси между собой играли «Ислочь» и солигорский «Шахтер». Два матча завершились со счетом 2:2, в дополнительное время Солигорск дожал - 4:2. По словам тренера «Ислочи», игрок «Шахтера» Сергей Баланович после финального свистка позволил себе неприличный жест. Вскоре команды встретились в чемпионате (снова выиграли «горняки» 1:0). На Балановича устроили охоту: против него жестко играли, грубо идя в стыки и подкаты. В итоге Балановича заменили по ходу игры, а клуб опубликовал фото с ссадинами на ногах футболиста.

- То, что он [Баланович] показал лавке… По любым законам - футбольным и нефутбольным - это неприемлемо. Чуть-чуть ему сегодня повезло. Чуть-чуть. Да, мы сегодня на нем много желтых карточек получили. Но, надеюсь, он к нам приедет еще в Минск. Если он не извинится... Во втором тайме он бегал по краю ближе к раздевалке, к сожалению. Можно сказать, что он отскочил, сказал Жуковский.

Виталия Жуковского останавливает судья. Фото: vk.com/fcshakhterby

Также ему не понравилось, что Ташуев всякий раз говорил о доминировании «Шахтера» в игре, мол, на «белое» он говорит «черное».

Ташуев пару дней спустя ответил через сайт клуба:

- Ситуация с Балановичем вообще выходит за рамки. Если бы я в течение матча понимал, что идет целенаправленная акция, возможно, на бровке защитил бы своего футболиста более агрессивно…

Ташуев дал пару советов Жуковскому:

- Если тренер в эфире оценивает эпизод иначе, чем я - ради бога. Это еще и шоу небольшое. Я близко знаком с Эдуардом Малофеевым, Анатолием Байдачным - это большие белорусские специалисты. Я бы посоветовал тренеру «Ислочи» с ними пообщаться. Они никогда бы не позволили себе подобные высказывания в адрес футболистов и тренеров. Мои команды играли против команд Хуанде Рамоса, Андре Виллаш-Боаша, Унаи Эмери, Мирона Маркевича, Мирчи Луческу, Олега Блохина. Никогда никто из них не позволял себе такого. Мне есть с чем сравнивать, и я хотел бы дать совет молодому коллеге, чтобы он занимался чисто футбольными делами - у него реально хорошая команда.

Сергей ташуев дает указания. Фото: vk.com/fcshakhterby

АБФФ за такое поведение Жуковского дисквалифицировали на один месяц и оштрафовали на 30 базовых величин (около 730 рублей).

Жуковский отреагировал быстро, мол, он принимает дисквалификацию, и ничего больше не говорил, если бы Баланович извинился. И припомнил, что за такой же жест в 2012 году игрок БАТЭ Артем Концевой получил три матча дисквалификации.

- Мы годами создавали идентичность нашего клуба, и мы никому не позволим вытирать о нас ноги. Решили, что будем биться и бороться… Эмоции зашкаливали от несправедливости. Ни одному своему футболисту я не сказал: «Пойди и сломай его». Я даю слово. Играть жестче? Да. Будет это происходить до тех пор, пока он не извинится.

Также Жуковский в блоге «Ислочи» на «Трибуне» сказал…

…о словах Ташуева о судействе

- Когда работаю с ним на бровке и результат поджимает, он просто сношает судью. У него нормального слова нету, понимаете? И это делается с нытьем. (…) То, что говорит Ташуев о доминировании, - Кашпировский просто отдыхает.

…про Байдачного и Малофеева

- Я у них учусь, потому что они искренние, в отличие от вас, господин Ташуев. И не надо разводить этот популизм и прикрываться уважаемыми специалистами.

…про Виллаш-Боаша, Эмери, Луческу

- Уверен, когда вы с ними ручкались, то вы ни слова не говорили о доминировании. Хотели им понравиться. Я, в отличие от вас, возможно, не ручкался с такими тренерами, но с тем же Мирчей Луческу пересекался на курсах PRO. И он намного приятнее, чем вы. Но я хотя бы что-то сделал. С пустого места мы родили клуб, который противостоит в Высшей лиге таким личностям, как вы.

…про советы

- Насчет совета мне. Прочитал слова Юрия Максимова (украинский тренер, недавно резко высказался в адрес Ташуева. - Ред.). Могу сказать, что вы будете последним тренером, у которого я когда-нибудь возьму совет. Я послушаю порядочного и искреннего человека, а не тренера, который просто нагло лжет.

... про фото с ссадинами на ногах Балановича:

- никто не мог поверить, что ее выложил игрок национальной сборной Беларуси. Мне звонили тренеры и игроки из других команд и смеялись. Это царапины в области, где должны находиться щитки. После таких игр у третьей части футболистов идентичные царапины. У моих игроков были окровавленные гематомы, но нам даже в голову не пришло это показать. Для круга футбольных людей, которые сталкиваются с таким ежедневно, данная фотография вызвала недоумение. Возможно, для болельщиков «Шахтера» и всего белорусского футбола это кажется чем-то глобальным, но такие царапины – обычное дело. Эпизоды в видео? Все было сыграно в лицо, не было подкатов сзади. Совсем скоро еврокубки и матчи сборных. Там такие жесты не пройдут.

Мем от паблика "Котики про футбол". Кто в теме белфутбола и рэп-батлов, тот поймет. Фото: vk.com/goats_by

Матч «Ислочь» - «Шахтер» состоится 13 сентября. И его уже ждут многие.