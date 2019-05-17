Трансферный рынок зашевелился: Аллегри ушел из «Ювентуса», «Реал» подписал Йовича

Массимилиано Аллегри за пять лет у руля «Юве» пять раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза - Кубок Италии, дважды выводил «Юве» в финал Лиги чемпионов. У него лучший процент побед среди всех тренеров клуба (71%). Но руководство решило, что команде нужны новые идеи. Среди возможных преемников - Конте, Сарри, Почеттино, Моуринью. Аллегри может продолжить работу в ПСЖ или в Англии.

Одним из первых подписаний «Юве» станет аргентинец Мауро Икарди, игравший за «Интер».

«Реал» готовит массовые распродажи и массовые покупки. Первое приобретение - форвард «Айнтрахта» Лука Йович за 70 млн евро. В этом сезоне он здорово проявил себя в «Айнтрахте»: 17 голов в Бундеслиге (третья строчке в списке бомбардиров после Левандовски и Пако Алькасера), 10 в Лиге Европы и статус молодой звезды. Из раскрученных игроков «Реал» хочет подписать Эдена Азара из «Челси» и Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».