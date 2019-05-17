«Транснефть»: Нефть из России едва ли могла повредить белорусское оборудование

Сейчас идет подсчет ущерба от грязной российской нефти, который Россия обещала возместить, а также выясняются причины поломки белорусского оборудования. 15 мая министр энергетики России Александр Новак заявил, что ущерб может составить не более 100 млн долларов, и предположил, что на его оценку уйдет около месяца. Также об убытках от российской нефти сообщила компания «Укртранснафт», оценив ущерб в миллион долларов.

С 16 мая наша делегация находится в Москве, где решает технические вопросы возобновления работы нефтепровода «Дружба». В тот же день российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил ТАСС, что в двух ветках нефтепровода еще есть грязная нефть, первую планируют очистить через неделю, вторую - через 22 дня. По разным оценкам, в «Дружбе» от 3 до 5 тонн нефти с высоким содержанием хлорорганики.

С причинами, по которым оборудование сломалось, все пока туманно. Так, 14 мая компания «Транснефть» опубликовала свое заключение по этому вопросу. Российские специалисты пришли к выводу, что органические хлориды в нефти не могли привести к коррозии материала трубопроводов и оборудования на белорусских НПЗ.

- Проблем, связанных с воздействием хлоридов на трубопроводы, технологическое оборудование и металлоконструкции резервуаров ПАО "Транснефть" не выявляется, так как при температурах перекачки принятых в ПАО "Транснефть" (5 - 40°С) разложения органических хлоридов не происходит, и тем самым отсутствует вероятность негативного коррозионного влияния на работу магистральной трубопроводной системы. Таким образом, органические хлориды, транспортируемые вместе с нефтью по системе магистральных трубопроводов, коррозионной активностью к материалу трубопроводов, технологического оборудования и конструкциям резервуаров не обладают, - процитировало сообщение НИИ "Транснефть" агентство РИА Новости.

Однако уже 17 мая этого заключения специалистов «Транснефти» на официальном сайте компании мы не нашли, а белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что не все так просто и работа продолжается.

- После технического совещания вчера, 16 мая, в Москве принято решение по настоянию белорусской стороны более глубоко и качественно изучить это вопрос (причинно-следственной связи между состоянием нефти и поломкой оборудования. - Ред.), - сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь Марина Костюченко.

Как сообщили в «Белнефтехиме» 17 мая, нефтепровод «Дружба» прокачивает чистую нефть на Мозырский НПЗ в объеме, требуемом для его полной загрузки.

- Мозырский НПЗ работает на нормальной загрузке и вовлекает в переработку нефть со стандартными показателями качества. Несмотря на это, на НПЗ до настоящего времени идет ремонт оборудования, поврежденного загрязненным сырьем. ОАО «Нафтан» по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут - Полоцк. Трубопровод Унеча - Полоцк, по которому на Нафтан ранее поставлялась нефть, заполнен нефтью, загрязненной хлоридами, и простаивает, - отмечает белорусский концерн.

Транзитные прокачки в Украину приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки грязной нефти. В Польшу нефть мы также пока не направляем, но в ближайшие дни поставки возобновят.