2019-05-17T19:56:22+03:00
Звезды
КП Беларусь

«Я выросла в очень бедной семье»: Светлана Лобода пообщалась с сиротами из детского дома в Минске

Певица встретилась с воспитанницами детского дома №7 и подарила им билеты на свой концерт [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Певица встретилась с девочками из детского дома. Фото: нужныелюди.бел.Певица встретилась с девочками из детского дома. Фото: нужныелюди.бел.
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«Комсомолка» ранее рассказывала о 6-часовом музыкальном марафоне Bright fest в Минске, который 11 мая стал главным музыкальным событием весны, а также стал символичным открытием Вторых Евроигр. Хедлайнерами феста были Сергей Михалок и Светлана Лобода.

Украинская исполнительница в тот день решила радовать фанатов не только со сцены, но встретиться с ними лично. На встречу со звездой, организованную минским волонтерским движением «Нужные люди» приехали воспитанники детского дома №7 .

Встретиться со Светланой Лободой юные фанатки давн мечтали. Фото: нужныелюди.бел.

Встретиться со Светланой Лободой юные фанатки давн мечтали. Фото: нужныелюди.бел.

– Несмотря на не самый легкий старт, который дала вам жизнь, всегда надо верить и мечтать! Но и не забывайте о том, что над мечтой надо работать. Я выросла в очень бедной семье, но всегда работала над собой, – поделилась откровением Светлана Лобода с детьми из приюта.

Юные фанатки певицы пообещали, что и впредь будут танцевать и петь, не стесняясь, будут работать над мечтой, ведь одна их мечта – встреча с суперзвездой уже сбылась!

Лобода сказала, что нужно мечтать и работать над мечтой. Фото: нужныелюди.бел.

Лобода сказала, что нужно мечтать и работать над мечтой. Фото: нужныелюди.бел.

В конце встречи Лобода сфотографировалась с желающими, раздала автографы и подарила присутствующим билеты на концерт.

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