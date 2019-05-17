«Я выросла в очень бедной семье»: Светлана Лобода пообщалась с сиротами из детского дома в Минске

«Комсомолка» ранее рассказывала о 6-часовом музыкальном марафоне Bright fest в Минске, который 11 мая стал главным музыкальным событием весны, а также стал символичным открытием Вторых Евроигр. Хедлайнерами феста были Сергей Михалок и Светлана Лобода.

Украинская исполнительница в тот день решила радовать фанатов не только со сцены, но встретиться с ними лично. На встречу со звездой, организованную минским волонтерским движением «Нужные люди» приехали воспитанники детского дома №7 .

Встретиться со Светланой Лободой юные фанатки давн мечтали. Фото: нужныелюди.бел.

– Несмотря на не самый легкий старт, который дала вам жизнь, всегда надо верить и мечтать! Но и не забывайте о том, что над мечтой надо работать. Я выросла в очень бедной семье, но всегда работала над собой, – поделилась откровением Светлана Лобода с детьми из приюта.

Юные фанатки певицы пообещали, что и впредь будут танцевать и петь, не стесняясь, будут работать над мечтой, ведь одна их мечта – встреча с суперзвездой уже сбылась!

Лобода сказала, что нужно мечтать и работать над мечтой. Фото: нужныелюди.бел.

В конце встречи Лобода сфотографировалась с желающими, раздала автографы и подарила присутствующим билеты на концерт.