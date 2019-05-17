«Мы можем поругаться и пошуметь, но убивать - никогда в жизни». Подробности дела об убийстве лейтенанта ГАИ в Могилеве

Микрорайон Чапаевка в Могилеве называют цыганским. Но местные жители пожимают плечами: цыган здесь уж точно не больше, чем славян. Они живут группами в разных частях микрорайона. Поздно вечером 16 мая тишину поселка, который стоит совсем рядом с лесом и вдали от шумных дорог, нарушила милиция. Мужчины в форме приходили именно в дома, где живут цыгане. В РУВД из поселка забрали всех мужчин диаспоры - в поселке говорят, что вернутся они только в понедельник.

Милиция забрала всех мужчин диаспоры.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«У нас «Волгу» даже не считают за машину»

Женщины, которых с трудом можно встретить на тихих улицах, наотрез отказываются фотографироваться (а вдруг милиция придет снова) и не называют своих имен.

- У меня нет сил даже говорить! Ко мне пришли в 10 вечера. Мы сидели, отдыхали - и тут в дом заходят! Ой, мамочка, много их было, людей в форме. Нас всех положили на пол, потом увезли мужчин, а позже приехали и за женщинами. Из поселка забрали человек 60 - и женщин, и стариков, и мужчин. Пройди всю Чапаевку - ни одного цыгана не найдёшь. Женщин потом отпустили.

Собеседницы говорят, что никакой чёрной «Волги» никогда в районе не видели.

- Наши ребята любят хорошие машины - они их покупают, ремонтируют, перепродают. У нас «Волгу» даже не считают за машину! Я не помню, сколько лет её уже не видела.

Стучимся в двери ещё одного дома, где живет семья цыган. На пороге появляется молодая девушка, приглашает войти.

«Всех положили на пол лицом вниз. Мы, что похожи на убийц?!»Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Мы сидели, отдыхали за столом, - рассказывает ее мама. - Во дворе услышали шум - брат вышел, сказал, что в доме дети. Всех положили нас на пол лицом вниз. Мы что, похожи на убийц? - возмущается женщина. - Мы коренные жители Могилёва с пропиской.

По словам собеседницы, всю компанию забрали в РУВД, допросили, отпустили только в 5 утра.

- Нам сказали, что по своей цыганской почте мы должны найти этих людей, которые убили парня. Как это сделать, если мы не знаем, кто это? Мы без понятия - ни разу не видели эту «Волгу» Говорят, что этого милиционера украли то ли кавказцы, то ли цыгане. Если это и цыгане, то, наверное, приезжие. Наши бы себе такого не позволили. Пусть этих людей, кто так поступил с парнем, Бог покарает! Цыгане не мстительные: мы можем поругаться, пошуметь, мы можем украсть, но убивать - никогда в жизни! Мы на все согласны, но только не на то, что мы убийцы. Мы живём, как и все люди: я в Москве работаю, девочка моя в декретном, бабушка пенсию получает, брат занимается машинами. Наши дети боятся возвращаться теперь домой, потому что боятся, что их заберут в милицию.

Цыгане живут группами в разных частях микрорайона Чапаевка.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Как уже писала «Комсомолка», под Могилевом похитили сотрудника ГАИ, которого вскоре нашли убитым. По неофициальной информации, преступники были на "Волге" с российскими номерами. Возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по статье 362 УК (Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Подозреваемых все еще не нашли.

ВНИМАНИЕ!

Милиция ищет свидетелей

- УВД Могилевского облисполкома просит отозваться граждан, которые видели или располагают информацией об автомашине, в которую 16 мая с 17 часов 30 минут до 18 часов 20 минут садился инспектор ДПС ГАИ в форменном обмундировании в районе улицы Первомайской города Могилева, а также – переулка Мигая (гостиница «Днепр»), - сообщает УВД Могилевского облисполкома.

22-летний Евгений Потапович был похищен и убит. Фото: предоставлено kp.by друзьями Е.Потаповича

Милиция также обращается к водителям авто.

- Если вы находились в указанный промежуток времени в данном районе, просим предоставить в наш адрес записи с видеорегистраторов.

При наличии какой-либо информации или записи просят незамедлительно перезвонить по телефонам: 8 (029) 314-46-66, 8 (029) 802-46-66, 8 (029) 693-64-25 или по телефону 102. Анонимность и вознаграждение милиция гарантирует.

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