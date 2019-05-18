«Этих подонков обязательно найдут, а Женька останется для нас самым лучшим»

Прощание проходит в Могилевской областной филармонии. У каждого перехода на подходе к зданию стоит сотрудник ДПС, вокруг много работников милиции. Перед началом похорон рабочие срочно снимают со стены здания праздничную растяжку, на которой написано, что центру народного творчества - 80 лет.

Прощание должно начаться в 9, но уже за полчаса здесь собирается много людей. Большинство - парни и девушки с красными гвоздиками и розами в руках. Некоторые долго не решаются войти в здание. В зале филармонии, который на сегодня стал траурным, у гроба сидят самые близкие. По обе стороны гроба несут вахту бойцы почетного караула. У стены - огромные венки от ГАИ, учителей Евгения, семьи, руководства и личного состава Мингорисполкома, УВД.

Мама постоянно подходит к сыну, гладит его по лицу.

Фото: Вадим ЗАМИРОВСКИЙ, TUT.BY

Немного рассказать о Евгении соглашается его знакомая, Елена Громова. Женщина работает в книжном магазине - Евгений часто к ней приходил, они подружились. Татьяна вспоминает, что Евгений очень ответственно относился к работе.

- Он всегда был уверен в себе - «я же милиционер». Ровно за сутки до этого он приходил ко мне в гости в начале седьмого вечера, но торопился уйти. Я говорю - куда ты бежишь, рабочий день же закончился. Он отвечал, что нужно разобрать еще три жалобы. Говорил, что одна бабушка недавно отметила свой 500-й вызов. Эти бедные работники ГАИ задыхаются от работы. Это не такая сладкая работа, как мы думали раньше. Наверное, он не думал, что кто-то может так не уважать власть, которую он представляет. Вообще он был добряк, жизнелюб, очень любил девушек, - вспоминает Елена.

22-летнему Евгению нравилось служить в милиции. Фото: предоставлено kp.by друзьями Е.Потаповича

Преступников, которые убили Евгения, пока не нашли. До сих пор не понятны и мотивы убийства.

- Я слухи никогда не комментирую, хотя общались мы очень много, и много Женя говорил он о службе. Но я думаю, что лучше ждать официальных комментариев. Мразей и подонков этих обязательно найдут. А Женька для нас останется самым лучшим. Он должен был сегодня друга из армии встретить - сейчас этот друг придёт на похороны.

Подруга семьи Евгения рассказывает о парне с улыбкой.

- Женька был нашим солнышком. Он такой жизнелюбивый был, такой светлый человек. Весь город скорбит - вы же видите, сколько народу. Все, кто любит, все с ним пришли попрощаться.

В траурный зал сегодня пришли и могилевчане, которые не были знакомы с Евгением.

- Я прочитала в интернете о том, что произошло. Жалко очень, такой молодой хлопец! - плачет Галина. - У меня тоже единственный сын, я как подумаю, что эти бедные родители сейчас переживают. Поэтому мы вот с соседкой купили по две гвоздики и пришли.

На церемонию прощания в филармонию пришли коллеги молодого лейтенанта.Фото: Алеся ДОБЫШ

- Это трагедия для всей Беларуси, не только для нашего Могилева, - говорят две местные жительницы, которые тоже пришли положить цветы к гробу Евгения. - Такой хлопец красивый, ну как так! У меня сыну 25, как подумаю, что с ним могло такое случиться, аж сердце начинает колотиться. Ну кому этот парень помешал, кому он дорогу перешел? Поднялся на ноги криминал из 90-х, это только в те времена так зверски убивали.

Женщины соболезнуют семье погибшего.

Потерю тяжело переживают и родные, и сослуживцы лейтенанта. Фото: Вадим ЗАМИРОВСКИЙ, TUT.BY

- Вместе с жизнью сына закончилась и жизнь мамы. Это сейчас она на таблетках и уколах, а когда пройдет время, когда надо будет одной зайти в пустую квартиру. Не знаю, как это пережить и не сойти с ума.

К зданию тем временем подъезжают все новые и новые машины ГАИ и милиции, в зал несут венки и гвоздики.

Прощание продлится до 12 часов, потом Евгения похоронят на кладбище в Белыничском районе.

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