«Евровидение-2020» пройдет в Голландии!

Завершился глобальный музыкальный конкурс, который объединяет всю Европу, да и не только. Около 200 миллионов человек смотрели одновременно прямую трансляцию из Израиля.

В этом году конкурс оказался невероятно разнообразным и мощным. Особенно приятно, что наша представительница ZENA привела Беларусь в финал. Но конкуренция оказалась настолько жесткой, что в финале белоруска заняла только 25 место. Напомним, самое большое наше достижение на этом конкурсе так и осталось непокоренным - 6 место Дмитрия Колдуна в 2007 году.

ZENA в итоговой таблице оказалась на 25 месте. Фото: eurovision.tv

Главной изюминкой финала стало выступление победителей «Евровидения» прошлых лет, которые исполнили песни друг друга.

Ну и, куда деваться, разрекламированное выступление Мадонны, за приезд которой израильский миллиардер выложил гонорар в 1,5 миллиона долларов. Певица исполнила Like a prayer в оригинальной аранжировке, стилизованной под песнопения монахов, а также совершенно новую песню. После ее выступления интернет взорвался: как можно было спеть свою самую популярную песню мимо нот! "Мадонна с таким вокалом не прошла бы даже в полуфинал "Евровидения", - ерничали фанаты конкурса.

Что до самого голосования - накануне финала случился очередной скандал, связанный с Беларусью. Члены нашего жюри проболтались СМИ, за кого они голосовали. Это нарушает правила "Евровидения", и в итоге белорусское профессиональное жюри было дисквалифицировано. Наш глашатай Мария Василевич вынуждена была объявлять баллы, которые им "спустили" из Израиля. До конца непонятно, что это были за оценки - возможно, просто формальные ничего не решающие баллы для аутсайдеров, чтобы поддержать страны, которые оказались в конце таблицы. Белорусские же зрители голосовали и предсказуемо отдали 12 баллов Сергею Лазареву.

Хрустальный микрофон получил Дункан Лоуренс. Фото: eurovision.tv

Как стало известно, в полуфинале мы были на 10 месте. Нам дали 122 балла, а на 11 место мы подвинули Польшу, которой дали 120 баллов - то есть разрыв оказался всего в 2 балла. Тем не менее, разница оказалась существенной - мы прошли в финал, а Польша нет.

Итоговая таблица голосования на "Евровидении-2019"

В финале в голосовании жюри долгое время лидировала Македония, и это было как минимум неожиданно. Но все изменило зрительское голосование. В сумме голосов жюри и зрителей выиграла Голландия. Букмекеры точно назвали имя победителя - Дункан Лоуренс. Между прочим, эта страна не побеждала в "Евровидении" с 1975 года! Нам ли роптать, ведь Беларусь впервые выставила своего участника в 2004 году.