Украина получила нового президента. Зеленский принял присягу

В Верховной Раде Украины прошло торжественное заседание, на котором принял присягу Владимир Зеленский.

В парламенте присутствуют четыре бывших президента - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко. Виктора Януковича не позвали. На инаугурацию Зеленского приехали представители более 50 иностранных делегаций, в том числе президенты пяти стран. Беларусь представлял на мероприятии заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

На входе в здание парламента Зеленского встречали лишь двое солдатФото: REUTERS

Сначала представители ЦИК озвучили результаты выборов. Затем Зеленский прочитал текст присяги, положа руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие. После этого Владимиру Александровичу вручили удостоверение, знак, гербовую печать и булаву президента Украины.

Зеленский принял присягу перед депутатами Верховной РадойФото: YouTube

- Это не моя, это наша общая победа и наш общий шанс, за который мы несем общую ответственность. Не только я принимал присягу, но и каждый из нас, - заявил Зеленский в инаугурационной речи. - Каждый из нас погиб на Донбассе и каждый из нас переселенец. И каждый из нас заробитчанин. Но мы все это победим. Потому что каждый из нас украинец. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Мы все в равной степени украинцы. И мы должны быт едины, потому что только тога мы сильные.

Зеленский принял присягуФото: REUTERS

Слова Зеленского о том, что «главное наше задание - прекратить войну на Донбассе» парламент встретил аплодисментами.

- Я не бюст трудных решений. Я не боюсь потерять свою популярность и свои рейтинги. Я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы наступил мир. При этом не теряя наши территории, - заявил Зеленский. Не мы начали эту войну. Но нам ее заканчивать.