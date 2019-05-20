2019-05-20T12:34:42+03:00
Общество
КП Беларусь

«Командир батареи погиб, и 19-летний лейтенантик возглавил наступление»

Мой прадед Печёнов Всеволод Борисович - участник Великой Отечественной войны. Выпускной вечер в его классе был 21 июня 1941 года, а уцелел из своих одноклассников он один. Ему посчастливилось попасть в число тех 3%, которые родились в 1924 году и выжили…
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Светлана с прадедом. Мундир Всеволода Борисовича с наградами хранится как семейная реликвия. Фото: личный архив.Светлана с прадедом. Мундир Всеволода Борисовича с наградами хранится как семейная реликвия. Фото: личный архив.
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После ускоренного выпуска артиллерийского училища он, 19-летний командир огневого взвода, воевал на Курской дуге, а потом прошел всю Беларусь: Быхов, Могилев, Минск, Брест, а также Варшаву и Кенигсберг.

Медаль «За отвагу» дед получил в бою за форсирование Днепра в феврале 1943 года. Командир батареи погиб, и 19-летний лейтенантик возглавил наступление. Было тепло, лед на Днепре растаял, и пушки пришлось тащить на себе по ледяной воде под огнем с высокого западного берега. Но они прошли, отбили 22 фрицевских атаки, разбили их пушки, пулеметы и прогнали немцев с насиженного места.

Печенов Всеволод Борисович. Фото: личный архив.

Печенов Всеволод Борисович. Фото: личный архив.

А на второй день операции «Багратион» 24 июня 1944 года был бой под Могилевом и за него - орден Красной Звезды. Войну дед закончил капитаном, командиром взвода разведки батареи.

И хоть родился он на берегах Волги, вся его послевоенная жизнь связана с Беларусью. Он женился на нашей бабушке, здесь родились дети, внуки и правнуки. Мой прадед гвардии полковник Печёнов Всеволод Борисович прожил большую жизнь - 90 лет и 10 месяцев. Его не стало в 2015-м. А в нашей семье хранится его мундир с наградами.

Праправнук Никита очень похож на своего прапрадедушку. Фото: личный архив.

Праправнук Никита очень похож на своего прапрадедушку. Фото: личный архив.

Сколько я себя помню, 9 Мая мы всегда шли на парад, а потом собирались у дедушки и бабушки. Эту традицию мы продолжаем и сейчас. А мой 20-летний сын Никита, правнук деда Севы, удивительно на него похож.

Светлана Долганова, Лиозно, Витебская область.

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