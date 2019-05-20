2019-05-20T12:44:13+03:00
Общество
КП Беларусь

«Маршал Толбухин спросил: «Почему, солдат, хромаешь?» - и подвез к месту назначения»

Моего отца Прокофия призвали на войну в 1944 году, как и всех западных белорусов. «Карантин» они проходили в городе Козельске Калужской области
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Так как их кормили плохо, то все мечтали: скорее бы на фронт. И еще: попасть бы к Рокоссовскому или Толбухину.

Отцу повезло: он попал на 3-й Украинский фронт, которым командовал Федор Иванович Толбухин. И, как поется в знаменитой песне, «три державы покорил» - прошел Чехословакию, Венгрию, Австрию. Он получил медали «За Будапешт», «За Прагу», «За Вену», «За отвагу», «За победу над Германией». Я помню, что в 1945 году за медаль «За отвагу» отцу платили деньги.

Ранен отец был в Венгрии. Снайперская пуля была на излете и поэтому застряла в кости ниже колена. В госпитале врачи предлагали вынуть пулю, но не давали гарантии, что не отнимут ногу, поэтому отец не согласился на такую операцию. Так и проходил с пулей всю жизнь, до своей смерти в 1981 году.

А после того как залечили рану, отец опять ушел воевать. С этим ранением была связана история, которую он сам рассказывал:

«Как-то в Австрии наша часть делала пеший переход. Я шел, хромая, самый последний. Нас догнала машина маршала Толбухина, который спросил: «Почему, солдат, хромаешь?» Я рассказал все как было, он посадил меня в машину и подвез к месту назначения».

Кстати, мой сын Владимир награжден медалью «За отвагу» и после ранения в Афганистане живет с пулей, которая находится недалеко от поджелудочной железы. Врачи поостереглись ее вынимать…

Николай Трубчик, д. Леликово, Кобринский район, Брестская область.

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