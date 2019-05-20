«Белорусский сержант получил бессрочный паспорт от Сталина»

Мой дед, Петр Петрович Барановский, до Великой Отечественной войны работал директором школы на своей родной Могилевщине, возглавлял Могилевский облоно. В ноябре 1937 года был арестован и домой уже не вернулся. А в 1957 году был посмертно реабилитирован.

После ареста отца его сын, мой папа, с мамой и сестрой уехали к бабушке в Кировский район. Во время войны отец ушел в партизаны. С июня 1944 года, после соединения партизан 537-го полка Кировской военно-оперативной группы с войсками Красной армии, отец участвовал в освобождении Беларуси и Польши. В Белостоке был ранен в руку и ногу и доставлен в госпиталь в Москву. Ногу спасти удалось, а вот руку ампутировали.

Но отец не сдавался. Подлечившись, он поступил в Московское высшее художественно-промышленное училище им. Строганова.

Но тут начались неприятности. Особо бдительным чиновникам не понравилось, что Владимир Барановский - сын врага народа, из оккупации вышел без документов. Предложили выселиться из госпиталя для эвакуированных. А куда идти? Общежития в училище еще не было, денег снять квартиру - тоже. И отец от безысходности написал верховному главнокомандующему. Ответ не заставил себя ждать. Привожу его дословно: «Начальнику госпиталя 3431 подполковнику Иванькову. По поручению И.В. Сталина особый сектор ЦК партии просит вас не выписывать сержанта Барановского до предоставления места в общежитии». И вскоре отцу, как орденоносцу (у него было два ордена Великой Отечественной войны I степени и медаль партизана), был выписан бессрочный паспорт. И еще два года, до открытия вузовского общежития, он жил в госпитале на гособеспечении.

Наталья Алейникова, Минск.