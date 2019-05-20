Поделитесь своей историей о войне!

Может быть, в ваших семьях передаются из поколения в поколение рассказы о том, как ваши родные смогли пережить войну, как были счастливы вопреки всему. Это могут быть истории подвига на фронте или в тылу, рассказ о том, как ваши бабушка и дедушка нашли и полюбили друг друга во время войны. Поделитесь уникальной историей вашего рода со всеми!

В каждой «толстушке» до 3 июля - Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - мы будем публиковать наиболее интересные письма. А абсолютно все истории попадут на наш сайт kp.by в раздел «75 лет освобождения Беларуси».

Мы ждем ваши письма на электронный адрес: pobeda@phkp.by и на почтовый адрес: 220005 Минск, а/я 192, с пометкой «Награда моего деда».

Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!

Мы ждем ваши письма на электронный адрес: pobeda@phkp.by и на почтовый адрес: 220005 Минск, а/я 192, с пометкой «Награда моего деда». Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!