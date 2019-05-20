А вы уже сфотографировались с сиренью в Ботаническом саду?
В Минске цветет и пахнет сирень. Можно довольствоваться бесплатной сиренью во дворах города. А некоторые по полчаса стоят в очереди в Ботанический сад, чтобы увидеть сирень разных цветов и сортов! Там есть целая сиреневая аллея - рай для любителей прекрасного. И красивых фотографий!
Посмотрите, как минчане фотографируются в сирени. А вы уже сделали весеннее фото в цветах?
Говорят, созерцание прекрасного избавляет от стресса. Так что отправляйтесь гулять по сиреневой аллее!Фото: Оксана БРОВАЧ
Жаль, фото не передают запах.Фото: Алеся ДОБЫШ
Спешите увидеть, пока не отцвела!Фото: Алеся ДОБЫШ
Ну просто райские кущи!Фото: Дарья ПУТЕЙКО
В Ботаническом саду растет сирень особых сортов.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Ох этот пьянящий запах.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
А вы уже побывали в сиреневом саду?Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ