А вы уже сфотографировались с сиренью в Ботаническом саду?

В Минске цветет и пахнет сирень. Можно довольствоваться бесплатной сиренью во дворах города. А некоторые по полчаса стоят в очереди в Ботанический сад, чтобы увидеть сирень разных цветов и сортов! Там есть целая сиреневая аллея - рай для любителей прекрасного. И красивых фотографий!

Посмотрите, как минчане фотографируются в сирени. А вы уже сделали весеннее фото в цветах?

Говорят, созерцание прекрасного избавляет от стресса. Так что отправляйтесь гулять по сиреневой аллее!Фото: Оксана БРОВАЧ

Жаль, фото не передают запах.Фото: Алеся ДОБЫШ

Спешите увидеть, пока не отцвела!Фото: Алеся ДОБЫШ

Ну просто райские кущи!Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Ботаническом саду растет сирень особых сортов.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Ох этот пьянящий запах.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ