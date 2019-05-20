2019-05-20T13:42:19+03:00
Минск
КП Беларусь

А вы уже сфотографировались с сиренью в Ботаническом саду?

Минчан сводит с ума цветущая сирень! [фото]
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Минск цветет и пахнет! А вместе с ним и минчане.Минск цветет и пахнет! А вместе с ним и минчане.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Минске цветет и пахнет сирень. Можно довольствоваться бесплатной сиренью во дворах города. А некоторые по полчаса стоят в очереди в Ботанический сад, чтобы увидеть сирень разных цветов и сортов! Там есть целая сиреневая аллея - рай для любителей прекрасного. И красивых фотографий!

Посмотрите, как минчане фотографируются в сирени. А вы уже сделали весеннее фото в цветах?

Говорят, созерцание прекрасного избавляет от стресса. Так что отправляйтесь гулять по сиреневой аллее! Фото: Оксана БРОВАЧ

Говорят, созерцание прекрасного избавляет от стресса. Так что отправляйтесь гулять по сиреневой аллее!Фото: Оксана БРОВАЧ

Жаль, фото не передают запах. Фото: Алеся ДОБЫШ

Жаль, фото не передают запах.Фото: Алеся ДОБЫШ

Спешите увидеть, пока не отцвела! Фото: Алеся ДОБЫШ

Спешите увидеть, пока не отцвела!Фото: Алеся ДОБЫШ

Ну просто райские кущи! Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Ну просто райские кущи!Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Ботаническом саду растет сирень особых сортов. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В Ботаническом саду растет сирень особых сортов.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Ох этот пьянящий запах. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Ох этот пьянящий запах.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

А вы уже побывали в сиреневом саду? Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

А вы уже побывали в сиреневом саду?Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

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