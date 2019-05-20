Песня Дункана Лоуренса оказалась старой – но следующее «Евровидение» все равно пройдет в Нидерландах

В Израиле завершился главный музыкальный конкурс Европы, за прямым эфиром которого следили более 200 миллионов зрителей. Победил голландец Дункан Лоуренс, на которого с самого начала конкурса ставили букмекеры. «Евровидение-2019» оказалось необычайно щедрым не только на таланты, но и скандалы. Мы выбрали семь, которые запомнились больше всего.

1. ZENA - предпоследняя в финале

Увы, наша исполнительница ZENA заняла в итоге лишь 25 место. Главным достижением 16-летней певицы стало то, что мы вообще прошли в финал. Как выяснилось, с минимальным отрывом от Польши – всего в два балла. Давайте посмотрим, как распределялись баллы за нас и как голосовали мы. Оказывается, в полуфинале жюри Беларуси с Грузией обменялись 11 баллами. А Польше Грузия поставила ноль. И вот благодаря этому «соседскому» голосованию мы и прошли полуфинальное сито. Что касается зрительского голосования - Польша была на 8 месте, а мы на 11-м. Сама Грузия вылетела в полуфинале, но проголосовать в финале могла - и теперь она не дала Беларуси ни одного балла! Странно, правда? Возможно даже, Грузия просто обиделась за вылет.

ZENA заняла в итоге 25 место.Фото: REUTERS

Вообще, в финале за Зену проголосовали зрители только двух стран - Азербайджана и России. И если бы не очередной «обмен любезностями» с Россией (мы получили в сумме 15 баллов от российского жюри и зрителей), то Беларусь вообще оказались бы на последнем месте. О чем это говорит? О том, что Европа осталась равнодушной к песне Зины Куприянович. Возможно, она и вырастет в прекрасную исполнительницу и ее ждет большое будущее – но для взрослого «Евровидения» ZENA пока не созрела. Но и нам нужно сделать уже выводы, что российский продюсер – вовсе не показатель успеха на «Евровидении», а даже наоборот. Продюсер Виктор Дробыш своими скандальными высказываниями по поводу геев даже навредил Зене. Ни для кого уже не секрет, что «Евровидение» - любимый конкурс сексуальных меньшинств всего мира. В нашей истории с «Евровидением» вообще много непонятного - почему из года в год продвигаем на «Евровидении» протеже российских продюсеров? Для них это просто бизнес, на который ежегодно тратится около 200 тысяч евро наших налогов. Если уж участвовать в «Евровидении», то с собственными проектами, с которыми и проиграть не жалко. Мы хотя бы показываем свою культуру, а не делаем некое подобие того, что, как нам представляется, сейчас модно в Европе.

2. Дисквалификация белорусского жюри

По правилам «Евровидения», членам жюри запрещено раскрывать тайну голосования до окончания «Евровидения». Якобы, таким образом можно повлиять на голосование в финале. Но белорусское жюри (в его составе Ангелина Микульская, Валерий Пригун, Ольга Рыжикова, Артем Михаленко, Анастасия Тиханович) накануне финала рассказало в интервью, кому из стран они отдали предпочтение. Это стало известно ЕВС, и организатор «Евровидения») решил дисквалифицировать белорусское жюри. В итоге в финале наша глашатай Мария Василевич зачитала среднее арифметическое значение европейского жюри, которое ей прислал ЕВС. Что это значит? Посчитали, как голосовали страны нашей условной группы (это Армения, Азербайджан, Грузия и Россия) и отдали наши баллы аутсайдерам. Таким образом, на исход голосования они повлиять не могли, а аутсайдерам было не так обидно, что остались без баллов.

Победитель Дункан ЛоуренсФото: REUTERS

3. Гомофобские шутки Перлина

После первого полуфинала многие белорусские зрители были возмущены комментированием ведущего «Беларусь-1» Евгения Перлина, посчитав некоторые его шутки гомофобскими. Дошло до того, что даже посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб записала видеообращение, в котором сказала, что такого рода высказывания на государственном канале неприемлемы. Евгений Перлин никак не отреагировал на критику. Однако в финале ему уже было не до шуток про геев. Как, впрочем, не было и перевода слов ведущих, когда они затрагивали пикантную тему. За несколько минут до выступления в качестве приглашенной гостьи Мадонна дала интервью ведущему Аси Азару, который рассказал о своих отношениях с мужем. Евгений Перлин решил их не переводить вовсе.

4. Мадонна «накосячила» с вокалом

Самая популярная поп-певица мира приехала на «Евровидение» за гонорар в $1,5 миллиона.Фото: REUTERS

Самая популярная поп-певица мира приехала на «Евровидение» за гонорар в $1,5 миллиона. И умудрилась мимо нот спеть свою самую известную песню Like A Prayer, которой уже 30 лет. Многие зрители в интернете тут же заявили, что с таким вокалом она не прошла бы даже в полуфинал «Евровидения». Зато новую песню Madam X было более приемлемым в вокальном плане (еще бы, ведь пела «под фанеру»). Зато вторая песня вызвала нарекания из-за политического подтекста. Мало того, что она дала совет Израилю «жить не прошлым, а будущим», так еще и в финале два ее танцора обнялись на сцене, а на их спинах были флаги Израиля и Палесты. Организаторы «Евровидения» были вынуждены прокомментировать этот демарш и сказать, что о флагах им ничего не было известно и «это был ее сюрприз».

5. Скандал с флагами

Флаг Палестины появился в номере Мадонны. Фото: кадр из видео

Флаг Палестины появился сначала в номере Мадонны, а затем и во время оглашения результатов голосования конкурсанты Hatari из Исландии подняли два шарфа с изображением палестинского флага и надписями «Палестина». И хотя растяжки у них быстро отобрали, а оператор перевел камеру, в эфир это все же попало. ЕВС был вынужден выступить с заявлением, где осудил попытки использовать конкурс для политики, что противоречит его правилам.

Hatari из Исландии подняли два шарфа с изображением палестинского флага и надписями «Палестина». Фото: кадр из видео

6. Лазарев снова третий

Сергею Лазареву не удалось взять реванш за 3 место на «Евровидении» в 2016 году. Он вновь завоевал третье место. И хотя его продюсер Филипп Киркоров сказал, что это говорит о стабильности и высоком мастерстве артиста, понятно, что это для него слабое утешение. Российские комментаторы увидели в том, что в последний момент отстранили белорусское жюри (а ведь оно могло дать России 12 баллов), заговор Запада. Впрочем, на исход «Евровидения» это все равно бы не повлияло – ведь разрыв между первым и третьим местом оказался в 123 балла!

Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении 2019.Фото: REUTERS

Сергей Лазарев заявил, что выступать в качестве участника песенного конкурса он больше не намерен, зато с удовольствием поедет на музыкальное соревнование в качестве консультанта.

7. Песня Нидерландов оказалась старой

Победитель Дункан Лоуренс, как выяснили фанаты «Евровидения», обвел ЕВС вокруг носа. По правилам конкурса, участие в нем принимают только новые песни, которые не исполнялись публично до сентября 2018 года. И вот, выплыло видео 2017 года, где Дункан поет свою Arcade перед зрителями. Несмотря на это, Европейский вещательный союз уже объявил, что не будет аннулировать победу Лоуренса на «Евровидении», но примут этот обман к сведению.

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