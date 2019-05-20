2019-05-20T14:50:41+03:00
Минск
КП Беларусь

В центре Минска открылся огромный книжный с зонами отдыха, кафе и бесплатным интернетом

Теперь в «Светачы» на проспекте Победителей можно купить все книги «Комсомолки» [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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"Светач" впечатляет необычными интерьерами."Светач" впечатляет необычными интерьерами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Магазин официально открыли 17 мая, но он работал сразу же после окончания ремонта, когда обновленное пространство только обживали. Гендиректор «Белкниги» Александр Вашкевич рассказал «Комсомолке»: не хотелось, чтобы минчане забывали дорогу в «Светач».

Для книг некоторых писателей сделали специальные таблички, чтобы промаркировать автора поярче. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для книг некоторых писателей сделали специальные таблички, чтобы промаркировать автора поярче.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Во время ремонта я бывал в «Светачы» по несколько часов каждый день и видел: люди подходят, дергают за дверную ручку - потому и решили открываться побыстрее, раз магазин нужен покупателю.

Открывали магазин топ-чиновники Максим Рыженков (справа) и Александр Карлюкевич. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открывали магазин топ-чиновники Максим Рыженков (справа) и Александр Карлюкевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На церемонию открытия пришли чиновники и vip-персоны, как, скажем, экс-министр информации Лилия Ананич и глава Союза писателей Беларуси Николай Чергинец. Перед гостями выступили актеры Горьковского театра Сергей Жбанков, Александр Жданович и Андрей Захаревич в образах белорусских классиков из спектакля «Песняр».

Книги "Комсомолки" представлены на самых выгодных позициях. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Книги "Комсомолки" представлены на самых выгодных позициях.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр информации Александр Карлюкевич сказал, что этот проект «Белкниги» показывает, как по-современному строить отношения с читателем. А первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков поделился личным:

Артисты Горьковского театра в образах классиков нашей культуры показали пролог к открытию "Светачы". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Артисты Горьковского театра в образах классиков нашей культуры показали пролог к открытию "Светачы".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я родился и жил недалеко от места, где размещен «Светач», поэтому магазин был одним из моих любимых. В моей жизни книга всегда занимала большое место, и, прочитав все, что было в домашней библиотеке, я шел в книжный. Рад сегодняшнему событию - открытию современного книжного магазина в стиле хай-тек.

Такие информационные системы появились в магазине. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Такие информационные системы появились в магазине.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Светач» прирос в площади на 640 м2 до без малого 2 тысяч квадратов. Причем все, что добавилось, - торговая площадь: теперь ее более 1500 м2. Не мудрено, что в обновленном магазине появятся места для отдыха в торговом зале. Скажем, в оригинальных круговых витринах прямо в окружении литературы: хочешь - посиди с книгой, хочешь - в бесплатной wi-fi-зоне. На первом этаже открылась большая детская зона с пуфами, а на втором - кафе. Там же появилась зона презентаций, выделенная цветом со звуковым оборудованием и большим экраном. При этом акустика тут такая, чтобы встречи с читателями не мешали остальным покупателям. Первой на площадке выступила в день открытия Наталья Батракова.

О новинках магазина рассказывал гендиректор "Белкниги" Александр Вашкевич. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О новинках магазина рассказывал гендиректор "Белкниги" Александр Вашкевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На больших экранах в магазине будет крутиться реклама книжных новинок и презентаций. Также информацию дадут инфокиоски на каждом этаже и навигация в виде sms-сообщений. Для востребованных авторов появились таблички - так, например, промаркированы места продаж книг Владимира Короткевича и Светланы Алексиевич. В магазине представлены и все издания «Комсомолки» - для детей и для взрослых.

Книжный стал современным культурным пространством в центре столицы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Книжный стал современным культурным пространством в центре столицы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

В новом магазине стоит ждать полки с книгами - лидерами продаж, ответил на вопрос «Комсомолки» Александр Вашкевич. Сейчас раз в квартал составляется рейтинг продаж - общий перечень, изданные в Беларуси книги и книги, изданные на белорусском языке. В первом квартале, скажем, самой продаваемой книгой в сети «Белкниги» был «Букварь» Надежды Жуковой. А среди книг во втором и третьем перечне лидировали «Дзіцячы атлас Беларусі», роман «Ноч» Виктора Мартиновича, не первый год хорошо продаются переиздания книги «Золотые правила народной культуры» Ивана Крука и Оксаны Колтович.

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