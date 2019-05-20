Новый магазин сети «5 элемент» открылся в Минске

17 мая в ТЦ «Корона» по адресу ул. Корженевского, 26 открылся новый магазин электроники и бытовой техники «5 элемент». Локация нового магазина выбрана не случайно - микрорайон Курасовщина густонаселенный, месторасположение для покупателей весьма удобное. Стоило руководству «5 элемента» разрезать символическую ленту при открытии, сотни покупателей с осознанием дела принялись знакомиться с ассортиментом. А кто-то сразу пошел за покупками.

- Мы рядом живем - на улице Серова. Еще в январе узнали, что скоро тут появится «5 элемент», и ждали открытие. Пришли с мужем, для пылесоса купили пылесборник, - говорит Наталья Николаевна. - Получили карточку Клуба покупателей (программа лояльности. - Ред.). Через 30 дней планируем сделать большую покупку - будет скидка 20%. Такие скидки - это хорошее подспорье для пенсионеров. Вчера муж купил радиоприемник. Если бы знали, что тут они такие красивые, то подождали бы. Товаров в магазине много, «5 элемент» нам давно нравится. Раньше мы жили на улице Солтыса, рядом был магазин, там купили холодильник и выиграли пылесос. Я сначала даже не поверила, думала, это чья-то шутка, а оказался такой подарок.

- Рядом живем, из рекламы узнали, что откроется магазин - решили прийти семьей, выбрать покупку, - рассказывает Елена. - Сегодня хорошие скидки, вот купили телевизор в деревню.

Открытие новых торговых площадок связано с постоянной заинтересованностью покупателей в приобретении предметов бытовой техники и электроники с новейшими функциями. Покупать хотят: быстро, выгодно, удобно. Именно такими и являются магазины сети электроники и бытовой техники «5 элемент». Скоро новые магазины появятся в Уручье, на улице Кальварийской и в ТЦ «Замок».

«5 элементу» в этом году исполняется 25 лет. Многое в работе магазинов уже стало традицией, и именно с этим ассоциируется бренд «5 элемент». Ежедневно в магазинах доступно более 100 товаров по суперцене, а количество товаров, которые можно купить в рассрочку, без переплат, исчисляется тысячами. Также экономить помогает программа лояльности, позволяющая накапливать бонусные баллы и экономить до 30% стоимости следующих покупок. Ее участниками сегодня являются боле 1 500 000 белорусов, в том числе 390 тысяч минчан. С появлением нового магазина их станет еще больше!

В сеть магазинов быстро поступают инновационные товары.

- Мы внимательно отслеживаем тренды, наши специалисты посещают все международные выставки, - отмечает заместитель директора по маркетингу Ольга Потатурко. - Это дает нашим покупателям возможность раньше всех получать доступ к трендовым товарам. В конце прошлого года снова повысился интерес к геймингу - играм и игровым устройствам. Сейчас вместе с федерацией киберспорта проводим турнир в регионах, в конце года будет финал в Минске. Мы видим интерес этой аудитории и специально для нее выпустили карты геймеров: так любители игр смогут получать приятные бонусы и персонализированные предложения.

Знакомиться с трендами удобно на YouTube-канале «5 элемента», там много образовательного контента: обзоры новинок электротехники, лайфхаки.

Магазин на улице Корженевского - десятый сети «5 элемент» в Минске. Всего в Беларуси работают 56 розничных магазинов и интернет-магазин 5element.by. При заказе через интернет товар оперативно доставят в удобное место либо его можно забрать из любого магазина (если надо дополнительно проконсультировать со специалистами). В ассортименте более 20 000 наименований товаров. Всегда можно получить профессиональную консультацию специалиста - как на торговой площадке, так и по телефонному номеру 275.

У каждого покупателя магазинов «5 элемент» есть уникальная возможность стать пользователем услуги дополнительного сервиса «Защита +». Ее суть заключается в расширенной гарантии и возможности на протяжении всего этого срока обратиться за помощью в случае возникновения вопросов по использованию техники, в том числе используя специальное мобильное приложение «Защита+». Кроме данной услуги в «5 элементе» доступны сервисы по доставке, установке и настройке техники.

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