Беларусь на «Евровидении-2019» получила всего 31 балл. Кто виноват?

В субботу прошел финал главного музыкального конкурса мира. Победителем стал голландец Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Белорусская участница ZENA (Зина Куприянович) вывела нашу страну в финал. Но чудо, на которое надеялись зрители и команда Зены, не произошло - Беларусь заняла 25-е место, то есть второе с конца. Мощный финал не позволил зажигательной Зине улучшить результат нашей страны: певица повторила результат группы «3+2», которая в 2010 году в Осло вышла на 22-е место из 23. Нам показалось, что ZENA в финале не справилась с волнением и в итоге выступила хуже, чем в полуфинальном шоу. Это и понятно: участнице всего 16 лет, и сколько бы Зина ни говорила о своей уверенности, петь для 200-миллионной аудитории - стресс! В итоге Беларусь получила 31 балл: 18 - от профессионального жюри, 13 - от зрителей.

ZENA прошла в финал с отрывом от 11 места только на 2 балла. Фото: eurovision.tv

Белорусская публика «Евровидения» разделилась: одни говорят «молодец, выступила хорошо, и за страну не стыдно!», другие считают, что слабый результат был предсказуем. Разбираемся почему. Если раньше скандалы в Беларуси вокруг «Евровидения» происходили внутри страны, то в этом году мы вышли, можно сказать, «на международную арену». Все началось с гомофобских высказываний российского продюсера ЗЕНЫ Виктора Дробыша, а уже в Тель-Авиве тему подхватил комментатор «Беларусь 1» Евгений Перлин (о репликах телеведущего в адрес геев снял сюжет канал BBC). Затем Дробыш подкинул дров в огонь, заявив в комментарии, что ему плевать на прогнозы букмекеров, использовав мат.

Все это вполне могло сыграть в минус во время голосования за Зину. Даже сам поп-король Филипп Киркоров, обсуждая гомофобские фразы Дробыша, в интервью Собчак сказал о ЗЕНЕ: «Бедная девочка».

- С уверенностью могу сказать, что ZENA вышла в финал только благодаря личному рвению. Можно сказать, что ее мечта материализовалась. По моему мнению, профессиональной работы команды не было видно. В полуфинале она заняла 10-е место, оторвавшись от Польши буквально на 2 балла. Тогда как в прошлые годы выход в финал был убедительнее: Тео занял 5-е место, Алена Ланская - 6-е, NaviBand - 7-е, - рассказывает пиар-эксперт «Евровидения» Сергей Андрианов.

Евгений Перлин неудачно пошутил о геях. Это могла сыграть в минус для нашей Зины. Фото: Инстаграм.

- Почему ZENA не смогла подняться выше?

- Потому что песня ЗЕНЫ на «Евровидении» - это антитрендовый продукт, доступный масс-маркет. С такой песней и номером Беларусь могла быть в лидерах лет 10 назад, но не сейчас, когда зрителям нужен масштаб личности, песни. Например, как победители прошлых лет: Джамала из Украины, Салвадор Собрал из Португалии, Нетта из Израиля. В этом году это Дункан Лоуренс из Нидерландов. Все они уникальные личности с самодостаточной песней.

Многим белорусским зрителям понравилась песня ЗЕНЫ. Фото: eurovision.tv

Белорусское жюри дисквалифицировали

В скандальных новостях засветилась не только команда ЗЕНЫ, но и наше профессиональное жюри. Оно было дисквалифицировано накануне финала Европейским вещательным союзом (EBC). Причина в том, что наше жюри раньше времени рассказало журналистам, как они голосовали в первом полуфинале.

- В итоге ЕВС решил дать баллы от Беларуси аутсайдерам конкурса от нашей подгруппы стран (Армения, Азербайджан, Грузия, Россия). Это не повлияло на итоговые результаты конкурса. Те зрители, которые были не в курсе дисквалификации, очень удивились: почему мы вдруг дали аутсайдеру - представителю Израиля - 12 баллов? А вот и объяснение: Израиль получил наименьшее количество баллов от профессионального жюри от нашей подгруппы, - объясняет Сергей Андрианов.

Песня ЗЕНЫ на «Евровидении» - это антитрендовый продукт, считает Сергей Андрианов. Фото: личный архив.

Кто голосовал за ЗЕНУ

Зрители:

Россия - 8 баллов

Азербайджан - 5 баллов

Жюри:

Венгрия - 8 баллов

Россия - 7 баллов

Азербайджан - 1 балл

Армения - 1 балл

Эстония - 1 балл

Как голосовала Беларусь (зрители):

Россия - 12 баллов

Нидерланды - 10 баллов

Норвегия - 8 баллов

Исландия - 7 баллов

Азербайджан - 6 баллов

Словения - 5 баллов

Швейцария - 4 балла

Италия - 3 балла

Австралия - 2 балла

Сан-Марино - 1 балл

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