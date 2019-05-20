В Бресте отец истязал 9-летнего сына за невыученные уроки

О том, что отец избивает ребенка, в милицию сообщила тетя мальчика. Она увидела на его лице и шее следы от побоев. Как выяснилось, еще в марте в один из дней отец стал предъявлять претензии своему сыну за то, что тот не выучил уроки. При этом обронил своему чаду обидную фразу: «Если бы не ты, у нас бы с мамой все было хорошо. Тебя вообще надо сдать в детдом».

- В течение несколько часов он избивал сына, пока тот учил уроки. Бил руками по голове, несколько раз ударил ногами, - рассказывает «Комсомолке» помощник прокурора Бреста Елена Шерко. - Всего мужчина нанес мальчику не менее 17 ударов.

Пока в милиции шла проверка, у третьеклассника нашли новые синяки на теле. Оказалось, что в апреле отец еще трижды бил ребенка. В милиции мужчина объяснил, что таким способом он воспитывает сына.

Известно, что мальчик единственный ребенок в семье. Отцу 36 лет, он трудится рабочим в строительной организации. И во всех случаях, когда он поднимал руку на сына, был пьян.

- Мама мальчика отказалась писать заявление в милицию, так как «не хочет выносить сор из избы». Но прокуратура в целях защиты прав ребенка приняла решение возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 154 УК РБ «Истязание». Сейчас дело направлено для расследования в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета. Если вина мужчины будет доказана, максимальное наказание, которое ему грозит, - лишение свободы на срок от одного года до пяти лет со штрафом или без.

В прокуратуре отмечают, что тетя мальчика поступила правильно, обратившись в милицию. И если кто-то видит похожую ситуацию, нужно сразу же ставить в известность правоохранителей.

Сейчас глава семейства съехал из дома, чему ребенок рад. Мальчик признался, что в доме стало спокойно.