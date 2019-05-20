2019-05-20T16:51:53+03:00
Экономика
КП Беларусь

Стоимость оборудования, вышедшего из строя из-за некачественной нефти, - 30 миллионов долларов

А недополученную выгоду от транзита подсчитать пока еще не успели
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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14 апреля концерн «Белнефтехим» сообщил, что качество нефти, которое идет из России по трубопроводу «Гомельтранснефть Дружба», резко ухудшилось.14 апреля концерн «Белнефтехим» сообщил, что качество нефти, которое идет из России по трубопроводу «Гомельтранснефть Дружба», резко ухудшилось.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Эпопея с некачественной российской нефтью тянется уже больше месяца (подробнее см. «КАК ЭТО БЫЛО»). В конце прошлой недели обсудить ситуацию встретились белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко и его российский коллега Дмитрий Козак. После этого эксперты составили схему дальнейших поставок нефти. Речь идет как о сырье для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, так и о транзите в Западную Европу.

- После переговоров группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси российской нефти ненадлежащего качества, - цитирует belta.by Игоря Ляшенко.

Кроме того, Беларусь начинает подсчитывать точный ущерб, причиненный некачественной нефтью.

- Сегодня мы видим определенную сумму вышедшего из строя оборудования, это эквивалентно 30 млн долларов. Более точная сумма будет во время капремонта, который предполагается к августу, когда оборудование будет вскрыто и проревизировано, - рассказал Игорь Ляшенко в эфире канала ОНТ.

30 миллионов - это только стоимость поврежденного оборудования. А есть еще и недополученная выручка от транзита нефти. Здесь сумма пока неизвестна. Ранее белорусская сторона заявляла о том, что общий ущерб от некачественной нефти из России - около 100 млн долларов.

Помимо этого белорусская сторона предложила российской увеличить поставки на «Нафтан».

- Белорусская сторона готова принимать для переработки в ОАО «Нафтан» больший, чем сейчас, объем российской нефти, поставляемой по маршруту Невель - Полоцк - «Нафтан», и предлагает в максимально короткие сроки увеличить объем ее поставки, не увязывая данный шаг с выполнением других мероприятий, - сказал Игорь Ляшенко.

КАК ЭТО БЫЛО

14 апреля концерн «Белнефтехим» сообщил, что качество нефти, которая идет из России по трубопроводу «Гомельтранснефть Дружба», резко ухудшилось. Позже выяснилось, что хлорорганические соединения в ней в десятки раз превышают норму. Из-за этого из строя вышло оборудование на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Чтобы избежать последствий, Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а потом и вовсе временно остановила транзит по «Дружбе». Чистая нефть начала поступать только 2 мая. Также выяснилось, что загрязнение нефти было умышленным, возбуждено уголовное дело.

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