Стоимость оборудования, вышедшего из строя из-за некачественной нефти, - 30 миллионов долларов

Эпопея с некачественной российской нефтью тянется уже больше месяца (подробнее см. «КАК ЭТО БЫЛО»). В конце прошлой недели обсудить ситуацию встретились белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко и его российский коллега Дмитрий Козак. После этого эксперты составили схему дальнейших поставок нефти. Речь идет как о сырье для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, так и о транзите в Западную Европу.

- После переговоров группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси российской нефти ненадлежащего качества, - цитирует belta.by Игоря Ляшенко.

Кроме того, Беларусь начинает подсчитывать точный ущерб, причиненный некачественной нефтью.

- Сегодня мы видим определенную сумму вышедшего из строя оборудования, это эквивалентно 30 млн долларов. Более точная сумма будет во время капремонта, который предполагается к августу, когда оборудование будет вскрыто и проревизировано, - рассказал Игорь Ляшенко в эфире канала ОНТ.

30 миллионов - это только стоимость поврежденного оборудования. А есть еще и недополученная выручка от транзита нефти. Здесь сумма пока неизвестна. Ранее белорусская сторона заявляла о том, что общий ущерб от некачественной нефти из России - около 100 млн долларов.

Помимо этого белорусская сторона предложила российской увеличить поставки на «Нафтан».

- Белорусская сторона готова принимать для переработки в ОАО «Нафтан» больший, чем сейчас, объем российской нефти, поставляемой по маршруту Невель - Полоцк - «Нафтан», и предлагает в максимально короткие сроки увеличить объем ее поставки, не увязывая данный шаг с выполнением других мероприятий, - сказал Игорь Ляшенко.

КАК ЭТО БЫЛО

14 апреля концерн «Белнефтехим» сообщил, что качество нефти, которая идет из России по трубопроводу «Гомельтранснефть Дружба», резко ухудшилось. Позже выяснилось, что хлорорганические соединения в ней в десятки раз превышают норму. Из-за этого из строя вышло оборудование на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Чтобы избежать последствий, Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а потом и вовсе временно остановила транзит по «Дружбе». Чистая нефть начала поступать только 2 мая. Также выяснилось, что загрязнение нефти было умышленным, возбуждено уголовное дело.