Белорус Михаил Высоцкий еще в СССР построил грузовик из будущего

Каждый месяц с нашими партнерами - компанией «Струнные технологии», которая разрабатывает инновационную технологию в области грузовых и пассажирских перевозок, - мы рассказываем об интересных белорусских ученых и изобретателях. Мы уже рассказали о Борисе Ките, на ракетном топливе которого полетели в космос «Аполлоны» и «Шаттлы». А еще - об Андрее Романовиче Власенко, который изобрел первый в мире зерноуборочный комбайн. Сегодня мы расскажем о Михаиле Высоцком - именно он создал в Беларуси школу грузового автомобилестроения.

От простого слесаря до главного конструктора МАЗа

Михаил Высоцкий родился в межвоенное время - 10 февраля 1928 года - в деревне Семежево Копыльского района. После окончания войны он пошел работать на завод МАЗ, который построили после освобождения Минска от фашистов. Завод родился не на пустом месте: во времена оккупации немецкая компания Daimler-Benz построила несколько десятков ремонтных павильонов, где обслуживала и ремонтировала автомобили и танки вермахта. После окончания войны МАЗ еще несколько лет собирал отверточным способом американские грузовики GMC и Studebaker, поставляемых из США по ленд-лизу. В 1946 году на заводе простым слесарем начал работать Михаил Высоцкий. Одновременно он учился в Минском автомеханическом техникуме. В то же время на заводе остро встал вопрос выпуска собственных грузовиков. И в 1947 году в экспериментальном цеху МАЗа собрали первые пять грузовиков МАЗ-205. Интересный факт: крупные детали не имели стабильных размеров, поэтому со сборкой возникали трудности. Высоцкий внес ряд значительных изменений, позволивших адаптировать к конвейерной сборке кабину и другие детали. Благодаря этому повысилось качество и надежность машин.

МАЗ-205 - первый грузовик, выпущенный на Минском автомобильном заводе. Фото maz.by

В 1949 году Высоцкий заканчивает техникум и становится конструктором. Потом - старшим конструктором, потом - ведущим конструктором. Параллельно Михаил Высоцкий учится во Всесоюзном заочном машиностроительном институте в Москве, который успешно оканчивает в 1955 году. Через три года, накопив увесистый багаж теоретических и практических знаний, Высоцкий становится начальником Специального конструкторского бюро МАЗа, которое специализируется на создании прицепов для космических нужд. Еще через два года он занимает должность заместителя главного конструктора, а еще через год становится главным конструктором Минского автомобильного завода.

Михаил Степанович Высоцкий. Фото wikipedia.org

При участии Высоцкого на МАЗе создали 300 моделей грузовиков

Под руководством и при личном участии Михаила Высоцкого созданы первые белорусские автомобили с минской маркой. Более полувека инженер возглавляет разработки прогрессивной автомобильной техники в Беларуси. Разработанные в середине 1950-х годов при личном участии Высоцкого прицепы и полуприцепы имели ряд уникальных новшеств: например, торсионную подвеску и герметичные тормоза. На полуприцепы, сконструированные Высоцким, ставили передвижные электростанции и системы управления для запуска первого искусственного спутника Земли. А всего за это время под руководством Высоцкого было создано шесть поколений автомобильной техники совершенно разной грузоподъемности - от 8 до 240 тонн. Это более 300 моделей! Большинство из них серийно выпускаются автомобильными заводами.

МАЗ-2000 «Перестройка», который опередил свое время

Именно Михаил Высоцкий создал прототип грузовика МАЗ-2000 «Перестройка», который называют «советским автомобилем XXI века» и «грузовиком, опередившим свое время». Разработка машины будущего началась в 1985 году. В машине были самые последние технические решения: улучшенная аэродинамика, вместительный кузов, удобная кабина с поворотным креслом водителя, кондиционером, телевизором и камерой заднего вида, 12-ступенчатая КПП, передачи которой переключались электронным джойстиком. Но самая главная фишка - революционная модульная конструкция без подразделения на седельный тягач и полуприцеп. Это позволяло масштабировать автопоезд: чем больше прицепов, тем больше тяговых модулей, которые можно менять, как тележки в вагонах на границе с Польшей. Никто и не думал, что проект наберет такие обороты: во время разработки инженеры МАЗа запатентовали более 30 новых изобретений.1988 году минский прототип показали на Парижском автосалоне, где «Перестройка» стала просто бомбой! И сразу - золотая медаль за выдающиеся технические решения!

Первый экземпляр революционного МАЗ-2000 Перестройка. Фото maz.by

- Прототип интересен как своим полностью нетрадиционным замыслом, так и идеей, заключенной в названии автомобиля: ветер перемен подул и в области грузового автомобилестроения, - писала бельгийская газета Lloyd Anversois. - Нам кажется, что советская промышленность свои исследования направляет на создание модульных конструкций как в области космических исследований, так и в других сферах хозяйственной деятельности. Специалисты МАЗа при создании прототипа автопоезда пошли тем же путем: дать большее количество вариантов транспортных средств на основе взаимозаменяемости модулей. Это интересное решение привело к рождению автомобиля, не имеющего прецедента в мировой практике. Во всяком случае, одна вещь очевидна: он поразил всех. Как своей конструкцией, так и смелостью поступка.

МАЗ-2000 Перестройка на дорогах Беларуси. Фото Борис Гаврилович

Чем больше прицепов - тем больше тяговых модулей.

Остался всего один экземпляр легендарной машин - теперь это памятник у проходной МАЗа

Идея модульного магистрального грузовика всерьез заинтересовала не только советских промышленников, но и иностранных предпринимателей. Правда, для воплощения концепции пришлось бы полностью менять мировые представления о логистике, создавать с нуля инфраструктуру грузоперевозок и принимать новые технические стандарты для грузовиков. К сожалению, распад СССР привел к тому, что инженерам МАЗа пришлось отказаться от серийного выпуска автопоезда «Перестройка» из-за нехватки средств. И хотя многие технические решения этого прототипа потом нашли воплощение в более современных серийных моделях, на самом концепте поставили крест. Всего было построено два прототипа «Перестройки», первый из которых был разрезан на металлолом в 2004 году, а второй как памятник был установлен у центральной проходной Минского автозавода в 2010 году - еще при жизни Михаила Высоцкого. Правда, есть шанс, что еще не все потеряно: по мнению некоторых экспертов, идея модульного многозвенного автопоезда может стать востребованной в случае системного создания международного транспортного коридора из Европы на Дальний Восток, о котором в последнее время говорят все чаще.

Поворачивались не колеса, а вся тележка. Фото silver.ru

За время своего трудового пути Михаил Степанович занимался научной деятельностью. Так, с 1975 года он стал заведующим кафедрой Белорусского политехнического института, с 1992 по 1997 год был вице-президентом Академии наук Беларуси, с 1993 по 2001 год - директором Научного центра проблем механики машин Национальной академии наук Беларуси, а с 2006 года возглавил Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси.

Один из двух экземпляров сенсационного грузовика МАЗ-2000 Перестройка порезали на металл

Михаил Высоцкий - автор 140 изобретений

Научные исследования Михаила Высоцкого лежали в области теории и конструирования мобильных машин. Он разработал методологии синтеза оптимальных массо-геометрических параметров, оптимизации мощности, тягово-скоростных свойств и топливной экономичности большегрузных магистральных автопоездов на основе имитационного моделирования их движения с учетом характеристик типовых дорожных условий, концепцию создания и методологию исследования перспективных мобильных транспортных машин на основе системного подхода. Высоцкий - автор более 450 научных работ, в том числе 19 монографий, более 140 изобретений.

Также Михаилу Степановичу было присуждено огромное количество наград. Так, в 1970 году ему присудили Госпремию СССР за создание конструкции унифицированного семейства высокопроизводительных большегрузных автомобилей, автопоездов и автосамосвалов, в 1986 году - Госпремию БССР за разработку и внедрение гибкой автоматизированной системы ускоренных испытаний выпускаемых машин. Михаил Высоцкий награжден орденами Ленина (1974 год), Трудового Красного Знамени (1968 год), Отечества III степени (1998 год), Отечества II степени (2004 год).

Михаил Высоцкий умер 25 февраля 2013 года. В память о нем Минский государственный автомеханический колледж носит имя знаменитого конструктора, а еще в честь Михаила Степановича назвали улицу, расположенную в районе станции метро «Борисовский тракт».

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