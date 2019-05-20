В «Динамо» значительно уменьшился бюджет, контракт с Андриевским сорвался

В минувший вторник минское «Динамо» объявило, что новым главным тренером станет Александр Андриевский, мол, достигнута договоренность о заключении контракта.

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Однако спустя три дня вечером в клубе сообщили, что с Андриевским контракт не подписан до сих пор. Тренеру не нравится, что в ближайшее время команду могут покинуть лучшие белорусские игроки (есть предметный интерес к Евгению Лисовцу и Кристиану Хенкелю).

- Нам бывает нелегко удержать лучших хоккеистов, поскольку тягаться по финансовым условиям с грандами КХЛ мы не в состоянии. Например, мы очень хотели бы оставить Диму Буйницкого, но сумма (зарплата хоккеиста. - Ред.), предложенная «Магниткой», оказалась для нас неподъемна. Однако мы все равно нацелены сохранить костяк ведущих игроков. Уже сделали внушительные предложения Кристиану Хенкелю и Евгению Лисовцу - лучшим белорусским защитникам на данный момент, - сказал гендиректор клуба Дмитрий Басков.

Получается, что «Динамо» пока без тренера. Клуб ведет переговоры с другими кандидатами. Среди них и Андриевский. Все запутанно. Но в ситуации с «Динамо» это не удивляет. Так что с Андриевским?

- Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности, по вопросу количества легионеров. Особенно в свете возможного перехода ведущих белорусских игроков в топ-клубы КХЛ. (…) В сфере нашего внимания и интересов - около десяти кандидатур, причем Андриевский по-прежнему среди них. Переговоры по всем направлениям продолжаются, - сказал Басков.

Ранее он говорил, что среди кандидатов были Павел Перепехин, Андрей Гусов, Сергей Пушков, Михаил Захаров.

- Да, мы объявили о договоренности насчет подписания контракта после заседания исполкома НОКа, где фигура Александра Леонидовича была согласована. Но потом стало понятно, что бюджет клуба существенно уменьшается. А Андриевский - это человек, который преследует самые максимальные цели. У нас нет на него никаких обид, - сказал Басков в передаче «PRO спорт. Итоги» на «Беларусь 5». - Цифры называть не стану, однако сокращение ощутимое, по сравнению с предыдущим сезоном - в полтора раза. Но мы не опускаем руки, обещаем активно поднять на новый уровень работу коммерческого отдела и маркетингового. Рассчитываем выйти на определенный процент самоокупаемости.

Также гендиректор отметил, что легионерская формула 6+1 (шесть полевых и один вратарь) изменится в сторону уменьшения, но российские хоккеисты под нее не попадают.

В общем, Баскову не позавидуешь. Другие клубы КХЛ давно определились с тренерами, почти укомплектовали состав, у нас же все надо согласовать, а потом вдруг узнать, что бюджет в полтора раза меньше.