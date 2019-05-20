На «Последнем звонке - 2019» в Орше будет петь Алексей Воробьев

Первая попытка провести последний звонок в республиканском формате была в 2017-м, когда в «Минск-Арену» вместе с белорусскими звездами привозили Егора Крида и группу MВAND. Тогда некоторые родители подняли вопрос о том, что в школах им настоятельно советуют приобрести за 25 - 35 рублей билеты на концерт залетных российских артистов. Правда, в Минобразования тогда объяснили, что никто никого не заставляет и речь лишь о разъяснительной работе. В итоге на концерт собрали под 11 тысяч человек.

После этого скандала в 2018-м в ту же «Минск-Арену» пригласили выступать перед выпускниками только белорусских музыкантов. Правда, тогда билеты на мероприятие не продавались. На него собрали лучших выпускников от каждой из областей и столицы. В этом году такой принцип сохранился. Правда, масштаб праздника скромнее: мероприятие переехало в Оршу, оно пройдет в Ледовой арене.

Приглашения уже получили 1700 выпускников - это отличники, победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний: 1000 учащихся из Витебской области, по 100 человек из Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей, 200 выпускников из Минска. Всех их централизованно доставят на праздничные площадки.

- Хедлайнером концерта 30 мая станет Алексей Воробьев, - анонсировал мероприятие начальник Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик. Выбор этого райцентра для проведения «Последнего звонка - 2019» он объяснил тем, что Орша - молодежная столица Беларуси 2019 года.

На празднике 23 лучших выпускника страны и 7 классных руководителей получат награды из рук министра образования. После награждения гостей праздника ожидает концерт, где кроме Воробьева выступят Иван Вабищевич, группы «Без билета», NaviBand и другие. А 31 мая запланирована обзорная экскурсия по Орше и возложение цветов на Кургане Славы.