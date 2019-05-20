«Подделки обычно носят кустарный характер». Нацбанк показал новые купюры номиналом 5 и 10 рублей

Нацбанк Беларуси с 20 мая 2019 года ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Дело в том, что эти банкноты - одни из самых распространенных (почти 40% от всех напечатанных банкнот семи номиналов), а потому больше изнашиваются.

- С конца 2017 года их объем вырос в три раза по 5-рублевым и два раза - по 10-рублевым. Мы предполагаем, что нововведения, которые мы применили, увеличат срок службы банкнот примерно в полтора раза. Сейчас срок службы мелких монет - до года, средний номинал - до 3 лет, высокий номинал - до 5 лет, - объясняет главный специалист управления организации кассовой работы главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Александр Терещенко.

Так выглядит хранилище главного банка страны.Фото: Таисия САВИНА

Среди обветшавших купюр, попадающих в Нацбанк, пятирублевки составили 46%, а десятирублевки - 20%. Такие сроки «выхода из строя» вполне обоснованы для бумажных денег. Так, банкнота в 5 евро служит в среднем 13 месяцев, а банкнота в 1 доллар - 22 месяца.

Нацбанк старается продлить жизнь купюр. Например, на банкнотах образца 2009 года уголки сделали толще и ламинировали одну сторону. В этом году матовым бесцветным лаком покрыли уже обе стороны и укрепили не только уголки, а всю кромку банкнот. Это способствует медленному износу купюр и упрощает пересчитывание их в специальной машинке.

Выражение «деньги введены в обращение» всего лишь означает, что с 20 мая они стали законным платежным средством. Старые купюры 5 и 10 рублей по-прежнему будут в ходу, поэтому бежать в банк и менять их не нужно - они останутся в обращении, пока постепенно не обветшают. А обветшают - их заменят на более новые из той же партии, так что до выхода в народ самой последней версии банкнот еще долго. В кошельках мы их увидим в лучшем случае к концу года. Сейчас новые деньги находятся в хранилище Нацбанка и пока будут поступать в банки маленькими партиями для подготовки оборудования, которому еще предстоит научить считывать их. А это долгий процесс.

Новые банкноты лучше защищены от подделок, хотя их нечасто подделывают. Инфографика: Национальный банк Беларуси.

Что изменилось на новых купюрах?

Размер банкнот остался прежним, а вот дизайн лицевой стороны изменили, но так, чтобы узнаваемость купюр осталась.

Архитектурные здания, по просьбам пользователей, подписали и «привели в соответствие с актуальным внешним видом». Но последнее можно заметить разве что с лупой (например, на Каменецкой веже изменили решетки на окнах и арки).

Исправили и неточности: удалили подписи бывшего главы Нацбанка Петра Прокоповича, а слово «пяцьдзесят» заменили на «пяцьдзясят», как требуют новые правила белорусской орфографии. Год выпуска изменили с 2009-го на 2019-й.

- Защитный комплекс банкнот разрабатывался более 10 лет назад. Некоторые защитные элементы стали не такими надежными. Нужно было видоизменить некоторые защитные элементы, убрать лишние и добавить нужные, - объясняет Александр Терещенко.

Изменились правила белорусского языка - пришлось поменять и надпись на 50 рублях.Фото: Таисия САВИНА

Сейчас на наших банкнотах есть полутоновый водяной знак, который можно увидеть на просвет. Но с течением времени он теряет надежность. Решено дополнить его светлым филигранным водяным знаком. Он виден на купюре в виде белой цифры номинала (10 или 5 рублей) и без света, а подделать его очень сложно.

- Водяной знак у нас не печатается, не наносится. Это то же изображение, та же бумага, но на самых темных участках она плотнее, а на самых светлых - тоньше. На сегодняшний день у фальшивомонетчиков нет проблем с подделкой темных водяных знаков, но есть проблемы с подделкой светлых участков. Филигранный и полутоновый водяные знаки - очень сильная защита от подделки. Изготовить качественную поддельную купюру с такой комбинацией водяных знаков на сегодняшний день крайне сложно. Это возможно лишь в условиях производства реальной банкнотной бумаги, - объясняет Александр Терещенко.

Если сильно присмотреться, можно будет заметить на 10 рублях другие кресты на куполе храма.Фото: Таисия САВИНА

Также для усиления защиты сделали толще защитную полимерно-металлическую нить и добавили рельефную звездочку, которую можно почувствовать на ощупь.

Заметим, что белорусские деньги в Беларуси подделывают нечасто и самым допотопным методом. Качественных подделок специалисты не видели.

- Подделки, которые мы выявляем в Беларуси, обычно носят кустарный характер. Их печатают с помощью принтера и ксерокопирования. Мы каждый год обнаруживаем практически одинаковое количество поддельных банкнот и увеличения не ожидаем, - рассказал начальник главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергей Гайко.

Сколько всего наличности хранится в закромах главного банка - тайна. Инфографика: Национальный банк Беларуси.

Кто напечатал новые банкноты?

У нас печатать банкноты и чеканить монеты невыгодно. Поэтому купюры образца 2019 года изготовила пермская фабрика «Гознак». Банкноты образца 2009 года печатали в Великобритании. Россияне в этот раз предоставили более выгодные условия.

- Мы проводили тендер, и по всем требованиям к производству и цене лучшим оказался «Гознак». Производством банкнот занимается немного предприятий, круг этих субъектов не так велик, а технологии у всех практически одинаковые. «Гознак», как вы помните, работал и по банкнотному ряду 2000 года. В принципе, мы удовлетворены качеством того, что произвел «Гознак», - уверяет Сергей Гайко.

Новые деньги пахнут краской.Фото: Таисия САВИНА

Кстати, раньше наши монетки чеканили в Литве и Словакии, теперь - на том же «Гознаке». Во сколько стране обходится выпуск банкнот и монет у России, в Нацбанке не раскрыли, но говорят, «стоимость очень приемлема». К 2020 году планируется, что «Гознак» напечатает для нас еще и банкноты номиналом в 20 и 50 рублей.

Пока наличных денег у нас хватает: на каждого жителя Беларуси приходится 61 монета и 13 банкнот. И это только деньги в обороте, не считая денег образца 2009 года, что ждут своего часа в хранилище.