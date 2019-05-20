2019-05-20T20:23:11+03:00
Минск
КП Беларусь

Художник и город. На площади Коласа под открытым небом открылась выставка Зои Литвиновой

В середине июля экспозицию сменят работы ее тезки и родственницы Янки Купалы - Зои Луцевич
Настасья КОРСАК
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В рамках проекта "Художник и город" открылась выставка Зои Литвиновой прямо под открытым небомВ рамках проекта "Художник и город" открылась выставка Зои Литвиновой прямо под открытым небомФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Проект «Художник и город», благодаря которому в Минске можно увидеть работы известных художников под открытым небом, проходит уже восемь лет. В прошлом году присоединился и Витебск. За это время прошли выставки работ различных направлений, школ и эпох. На площади Коласа было творчество Марка Шагала, белорусского Сальвадора Дали - Георгия Скрипниченко, Валентина Губарева, Николая Селещука…

В этом году внимание уделили двум Зоям - Зое Литвиновой и Зое Луцевич. Сейчас на площади Коласа можно увидеть работы Зои Литвиновой. Когда художница проводила мини-экскурсию, скромничала: «Может, хватит уже?», на что в ответ слышала «Нет-нет! Давайте все работы посмотрим, у вас вот там блудный сын...» Там и Блудный сын, и портрет ее мужа Платона, и много другого. Пожалуй, лучше посмотреть.

В середине июля экспозиция сменится работами Зои Литвиновой. Кстати, именно ее работу разыграли на выставке «Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич».

Зоя Литвинова считает, что настоящий художник может состояться только в мастерской Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зоя Литвинова считает, что настоящий художник может состояться только в мастерскойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Работы Зои Литвиновой будут на площади Коласа до середины июля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Работы Зои Литвиновой будут на площади Коласа до середины июляФото: Святослав ЗОРКИЙ

Живопись масла и воды Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Живопись масла и водыФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Золотой танец" Фото: Лев ЩЁГОЛЕВ

"Золотой танец"Фото: Лев ЩЁГОЛЕВ

Картинам дождь не страшен, а вот посетителям... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Картинам дождь не страшен, а вот посетителям...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставку можно посмотреть бесплатно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставку можно посмотреть бесплатноФото: Святослав ЗОРКИЙ

На вопрос о ярких красках в ее работах Зоя говорит, что каждый раз приходит в мастерскую в хорошем настроении Фото: Лев ЩЁГОЛЕВ

На вопрос о ярких красках в ее работах Зоя говорит, что каждый раз приходит в мастерскую в хорошем настроенииФото: Лев ЩЁГОЛЕВ

Зоя Литвинова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зоя ЛитвиноваФото: Святослав ЗОРКИЙ

В июле экспозиция сменится работами другой Зои - Луцевич Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В июле экспозиция сменится работами другой Зои - ЛуцевичФото: Святослав ЗОРКИЙ

Самое важно в работах Зои Литвиновой - духовность Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самое важно в работах Зои Литвиновой - духовностьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие выставки заинтересовало даже юных фотокорреспондентов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие выставки заинтересовало даже юных фотокорреспондентовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Зоя Литвинова в 2005 году была награждена французкий орденом «За заслуги в области литературы и искусства», а в 2014 орденом Франциска Скорины Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зоя Литвинова в 2005 году была награждена французкий орденом «За заслуги в области литературы и искусства», а в 2014 орденом Франциска СкориныФото: Святослав ЗОРКИЙ

Рисование маслом. Первые шаги Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рисование маслом. Первые шагиФото: Святослав ЗОРКИЙ

На открыти выставки побывало больше ста человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На открыти выставки побывало больше ста человекФото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие прошло в торжественной обстановке Фото: Лев ЩЁГОЛЕВ

Открытие прошло в торжественной обстановкеФото: Лев ЩЁГОЛЕВ

НЕ ПРОПУСТИ!

КОГДА? работы Зои Литвиновой - до середины июля, потом экспозиция сменится работами Зои Луцевич

ГДЕ? пл. Коласа

ЦЕНА ВОПРОСА: бесплатно

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