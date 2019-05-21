2019-05-21T16:34:32+03:00
Общество
КП Беларусь

«Александр Дзядзько нужен на рабочем месте». Следователям написали письмо именитые врачи, уголовное дело не закрыто

Врач, которого задержали на прошлой неделе, вышел на работу
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Александр Дзядзько. Фото https://bsaer.orgАлександр Дзядзько. Фото https://bsaer.org
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На прошлой неделе стало известно о задержании именитого медика. По информации сайта «Народной Воли», 15 мая Александр Дзядзько был вызван в Департамент финансовых расследований КГК, а 16 и 17 мая не появился на рабочем месте. Позже в СК сообщили, что «возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении Александра Дзядзько по фактам получения взяток от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию. В настоящее время с задержанным работают следователи, проводятся необходимые процессуальные действия».

Но в понедельник 20 мая Александр Михайлович вышел на работу. В клинике говорят, что уголовное дело в отношении Дзядзько не закрыто, к нему применена иная мера пресечения — процессуальное принуждение (подписка о невыезде и надлежащем поведении). В СК эту информацию не опровергают.

К слову, в современной Беларуси были такие прецеденты, когда до суда обвиняемый по уголовному делу продолжал работать. Недавние примеры – врач-эндоскопист, бывший заведующий эндоскопическим отделением Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии (бывшая 9-я больница Минска) Андрей Савченко в 2018 году также задерживался по громкому делу о коррупции в медицине, потом был отпущен и до суда работал на прежнем месте, только в другой должности. Бывший главврач Минской областной больницы Андрей Королько также после того, как был задержан и отпущен, трудоустроился в частный медицинский центр, где работал до суда. В 2008 году, находясь под уголовным преследованием, известный кардиохирург, на тот момент заведующий 2-м кардиохирургическим отделением РНПЦ кардиологии

Александр Шкет продолжал оперировать и даже на судебный процесс приезжал в перерывах между операциями. Шкета, к слову, обвиняли в получении взяток, злоупотреблении служебным положением, прокурор просил для него наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет, но суд ограничился условным приговором.

Что касается Александра Дзядзько, то его по праву называют одним из лучших анестезиологов-реаниматологов Беларуси. Он был в команде врачей, которые в 2008 году впервые в стране выполнили операцию по пересадке печени. В 2016 году Александр Дзядзько вместе с Олегом Руммо, Юрием Островским, Олегом Калачиком, Алексеем Щерба, Андреем Валентюкевичем был отмечен Государственной премией за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых. Он доктор медицинских наук, причем его докторская была признана одной из лучших работ за 2018 год. 25 января этого года Александр Дзядзько был в группе ученых, которым дипломы доктора наук вручил Александр Лукашенко.

К слову, соответствующее письмо о том, что Александр Михайлович Дзядзько нужен на рабочем месте, в следственные органы было направлено руководителем медучержедния Олегом Руммо.

«Вызвали на беседу - и оттуда его уже не выпустили». Новое задержание по «делу медиков»

Известный анестезиолог, лауреат Госпремии Александр Дзядзько был в команде врачей, которая впервые в Беларуси выполнила операцию по пересадке печени (подробнее)

СК: Известный анестезиолог Дзядзько отпущен под личное поручительство, врач остается подозреваемым (подробнее)

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