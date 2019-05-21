Рок-король Олег «Джаггер» Минаков: 22 года назад уехал в Бельгию, и только сейчас узнал, что в Беларуси у меня взрослый сын…

Прозвище Джаггер Олег Минаков получил, к удивлению, не из-за своей экстравагантности на сцене в 1990-х. Мальчишке было 12 лет, когда он принес на урок журнал «Крокодил» с фото кривляющегося Мика Джагера, лидера The Rolling Stones. Учительница увидела снимок и спросила: «Это что за обезьяна?». Олег ответил с обидой: «Это не обезьяна, это Джаггер». Учительница выпалила: «Сам ты Джаггер - такая же обезьяна» - на первой же переменке одноклассники стали дразнить парня Джаггером. Может, эта история и определила его дальнейший путь, который привел вчерашнего офицера Советской Армии в рокеры. К середине 90-х он покрутился по заграницам в составе группы «Инспектор», потом - успех «Рублевой зоны». Как результат - вторая в истории Беларуси рок-корона.

Кличку "Джаггер" Олег Минаков получил еще в детстве! Фото: Сергей Трефилов, страница Олега Минакова в ФэйсбукеФото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Было ощущение признания – наконец-то родина отметила?

- Был микст ощущений. Почему-то некоторые музыканты Беларуси тогда посчитали, что я все номинации купил: и главную корону, и лучший альбом, и проект года, а еще мне шоумена года дали – впервые спецноминацию под меня, оказалось, создали. А все дело в том, что благодаря щедрым друзьям-бизнесменам у меня были деньги на подобные понты – приехать на лимузине, купить лучшие инструменты… Кстати, меня уговаривали идти на эту «Рок-коронацию» - я смысла в ней тогда не видел. Мне хватало, что моя песня I`m Not Forgiving You стала настоящим хитом и три месяца звучала в хит-парадах страны!

Таким Олег и Рублевая Зона запомнились белорусам.

Затем благодаря композитору Юрию Саульскому, тогда музредактору Первого канала, «Рублевая зона» снялась на российском Первом канале в модной программе «Джем». Вслед за эфиром посыпались приглашения: украинские «Таврийские игры», фестивали в Москве, разогрев Deep Purple в Киеве...

«Рублевая Зона» стала вторыми в истории белорусскими рок-королями, хотя Олег поначалу даже не хотел участвовать в церемонии. Фото: Личный архив

- И почти сразу группа «Рублевая зона» исчезает из поля зрения.

- Есть такая болезнь – алкоголизм, когда человек ради алкоголя отказывается от всего: успеха, заработка, хорошей жизни. У меня в группе было два человека с такой бедой – блестящие музыканты, таланты мирового уровня. Но, почувствовав успех, ребята здорово расслабились. Мы тогда участвовали в бесконечных сборных концертах, телешоу. Я пел вживую, а они изображали игру под фонограмму. Почему бы в такой ситуации не выпить? Я лично этого не понимаю - даже не ем перед выступлением. Сказываются 7 лет в армии, где меня научили ответственности и дисциплине. Надежды на то, что они откажутся от «зелёного змия» даже ради карьеры, уже не оставалось. Искать им замену я не хотел - они были незаменимы.

В этом клипе можно вспомнить, как Рублевая Зона гремела с 1994 по 1997 годы в Беларуси.

Так случилось, что в 1997-году мне предложили 3-х летний контракт в Бельгии. И я поехал, с идеей в дальнейшем вытащить своих музыкантов. И тут на меня из Беларуси сразу пошла волна негатива: вроде как я украл все инструменты и какие-то мнимые $40 тысяч. Правда, почему-то при этом, по словам бывших коллег, в Бельгии я работал посудомойкой. Ага, с сорока штуками в кармане !? Что-то не срастается. Отношения с музыкантами вконец испортились…

В один прекрасный момент после 7 лет в армии Олег стал настоящим рок-н-ролльщиком. Фото: Личный архив

А вообще, считаю, со мной случилась сказочная история – я ушел на пике популярности. Обычно так уходят великие – вспомните тот же «Клуб 27» (музыканты, умершие в 27 лет. – Ред.): Хендрикс, Мориссон, Кобейн, Эми Уайнхаус... А у меня получилось уйти без фатального конца и в 33 - тоже знаковый возраст.

Олег и Ольга неразлучны уже долгие годы. Джаггер так и говорит: "Я женат на своей любви". Фото: Личный архив

- На что рассчитывали, когда уезжали?

- Хотел сделать карьеру на западе. Но я опоздал: к концу 1990-х миром уже правили бойз\гёрлс-бэнды – рок ушел из мэйнстрима. А здесь все равно, насколько ты крут, - тут люди привыкли считать деньги. Собственно, по этой причине я и не смог вытащить музыкантов. Расходы на их содержание оказались неподъемными для моего менеджмента, а прибыль ведь начнется лишь в случае успеха, если он случится. И вдобавок: конкуренция - огромная! Я это понял, когда стал работать в музыкальном магазине (я и сейчас там на полставки): представьте огромный склад, тысячи дисков – сотни имен, которых я никогда не слышал. Это все те люди, группы которые необходимо минимум обойти по популярности, чтобы сделать имя. И думаешь: а в Беларуси-то полегче было... Такой жесткой конкуренции не было. Лишь со временем понял, что для карьеры лучше ехать в Штаты или Британию - там куется настоящий шоу-бизнес.

Джаггер остался очень доволен сотрудничеством с новыми музыкантами. Фото: Личный архив

«ЗА ПОБЕДУ В ТЕЛЕШОУ ПРОСИЛИ 30% ЗАРАБОТКА С КАЖДОГО КОНЦЕРТА»

- Когда стало ясно что рок-музыка не в тренде, решил писать песни для бойз-бэндов, - продолжает Олег. – Признаюсь: неплохо получалось. Но поскольку не был гражданином Бельгии, возникла проблема: не мог оформить авторские права. И поэтому пришлось продавать не только песни, но и авторство. По контракту я не имел права даже упоминать о последнем. Но эти деньги помогли выжить в трудные времена.

Говорят, внутри у Олега Джаггера есть какой-то супермоторчик. Иначе, как он так зажигает?.

- И долго тянулась такая жизнь?

- Пока не получил гражданство в 2003-м - спустя 6 лет после приезда. При подаче документов требовались письма от бельгийцев, которые за меня поручаются. А к тому времени я уже поработал с местными звездами, и пришел в паспортный стол с пачкой писем от них. Плюс друг-бельгиец порекомендовал написать королеве Фабиоле. В письме я пригласил ее на «Большой Миллениум-концерт» лучших песен ХХ века, где имел честь исполнять арию Христа из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Королева ответила спустя несколько дней - в письме она извинилась, что из-за дворцового регламента не сможет посетить концерт. Но если у меня будут проблемы с получением гражданства – вот телефон придворного адвоката. Думаю, ее письмо сыграло важную роль при получении гражданства.

Олег всегда говорит о своей супруге с огромной нежностью. Фото: Личный архив

- А как попали в телешоу двойников в образе Джо Кокера?

- Однажды на большом фестивале я спел песню Кокера. Кто-то снял мое выступление и выложил запись в интернет. Ролик увидели продюсеры телешоу My name is… - «Меня зовут...» (что-то вроде российского «Точь-в-точь», только без киногрима. – Ред.). Перед началом шоу подписал типовой контракт. А после полуфинала, до которого я дошел, мне приносят новый: по нему я обязан в случае победы год отдавать 30% заработка от каждого своего концерта организаторам шоу. Знакомые сразу предупредили, что с голландскими адвокатами шутки плохи: если скрою свои доходы - они разорят меня. Конечно, подписывать такой контракт я отказался. И, естественно, не прошел в финал. На съемках моя конкурентка играла двойника Мадонны. Когда мы ждали результатов, зал кричал: «Кокер! Кокер!» И как только объявили, что побеждает Мадонна, по залу пробежал недовольный гул. А когда программа вышла в эфир, всё показали с точностью до наоборот. Шоу-бизнес, что еще сказать?

В этом образе Олег был двойником Джо Кокера на телеконкурсе. Фото: Кадр видео

- Но свои дивиденды это шоу принесло?

- Да, года два-три приглашали работать («кокерить») по его следам. А потом от рака умер мой концертный менеджер. Когда узнал, что он болен, я не стал искать нового импресарио - это не в моих правилах. Уходил он героически. Сначала согласился, чтобы на нем испытывали новый метод лечения рака – пули, которые неким образом вживляли в больной орган. Мы надеялись на улучшение. И однажды он пригласил нас на вечеринку, где было много местных звезд. Когда мы с моей женой Олей приехали, то сразу поняли: это прощание. При встрече он сказал: «Никаких слез – гуляем!». А буквально через неделю пришло письмо: «Если вы читаете эти строки, меня уже нет». Мой менеджер воспользовался правом на эвтаназию…

Благодаря этому ролику Олега Джаггера пригласили участвовать в шоу двойников в образе Джо Кокера.

А таким было одного из ярких выступлений Джаггера-Кокера.

В итоге, концертов стало намного меньше, и я занялся продюсированием девушки моего друга: писал для нее песни, снимали клипы в Нидерландах – вложили с другом кучу денег. Она меня называла «папочка». Да и я хотел к старости иметь «дачушку», которая будет приносить папе денежку. Но «дачушка» кинула и меня, и моего друга. «Я тоже умею писать мотивы», - сказала она уходя. Вот, до сих пор пишет – работает сомелье где-то в России. А ведь всего за два года моей с ней работы она получила звание «Открытие года», выступила на всех популярных телешоу Беларуси и даже подписала контракт с украинским топ-лейблом.

Последний раз название «Рублевая Зона» было на минских афишах в 2017-м, когда Джаггер сыграл свои лучшие хиты с новым поколением музыкантов и при полном восторге старой гвардии фанатов. Фото: Личный архив

«ЖЕНА ПОНЯЛА, КОГДА Я ПРИЗНАЛСЯ: У МЕНЯ В БЕЛАРУСИ ЕСТЬ ВЗРОСЛЫЙ СЫН»

- То есть новые песни Джаггера ждать не стоит?

- Стоит! И не только песни. Я решил писать книгу. И, скорее всего, это будет аудио-книга. К тому, помнят ли меня в Беларуси, отношусь спокойно. Главное, чтобы песни помнили. А оно так и происходит: песни знают, а меня - нет. На радио редко объявляют исполнителя. На одном из моих редких концертов в Минске девушка, которой лет 25, так и сказала своему парню: «Кавера - это хорошо, но когда он уже будет петь свои песни ?» На что парень, определенно удивив ее, ответила что все эти песни «Рублевой Зоны». Об этом диалоге написала журналистка Танечка Замировская в своей рецензии на мой концерт. В любом случае, у меня своя домашняя студия, на третьем этаже, песен под триста в работе. А чтобы их закончить, нужны серьезные финансы. Я знаю рецепт крутого альбома, но знаю и то, сколько это стоит…

На третьем этаже дома Олега - домашняя студия.

Недавно приглашали на «Голос» в Украину, но я отказался: Не хочу и не могу конкурировать с новым поколением. Молодежь сейчас очень крутая, да и в моде совсем другие голоса и песни. Правда, когда они задумали «Голос +» для участников от 45-50 лет - в России его еще больше состарили, чтобы поддержать пенсионную реформу - снова позвали. Но съемки – в декабре, как раз когда у меня Рождественские концерты в Швейцарии и Австрии. Там деньги, а съемки в Украине – это бесплатно.

Песни Олега до сих пор крутят по радио, правда, по традиции, забывают назвать их автора.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Кстати, сколько стоит ваш концерт за границей?

- Если мероприятие попроще, говорю так: песня – сотка. Удобно считать (смеется). На крупных корпоративах – по договоренности, там тебе еще в карманы напихают. Однажды я выступал на юбилее владельца фабрики ковров - я и не знал прежде, что Бельгия ими славится. Он сам меня пригласил, увидев по ТВ. Но как раз на моем выступлении бизнесмен уехал встречать делегацию японских партнеров. Назавтра его сотрудники слезно просили выступить снова: вчера были, как их называют в Бельгии – dikkenek, «зазнайки», а сегодня – семья. Я приехал в майке с надписью Roland - это марка клавишных инструментов. Оказалось, этого коврового магната тоже зовут Роландом! Как он был счастлив! На русских корпоративах почти не работаю, хотя случалось выступать на местной «Рублевке» под Антверптеном – там живут русскоязычные девушки, которые охмурили богатейших бельгийцев и голландцев.

- Ну, давайте о том, чем сердце успокоится...

- Все просто: я всю жизнь женат на своей любви. Мы познакомились в июле 1964-го: я только родился, а Оле уже было полгода. Наши отцы – друзья с 1950-х. Когда я родился, и дело дошло до выписки из роддома, мой папа оказался на выезде (он руководил дорстройуправлением), а за мной и мамой приехала Олина мама с колясочкой. Там спала моя будущая жена, и меня положили рядом. Так и было сказано: «А я тебе невесту привезла!». Наверное, в этот момент оказался открыт какой-то портал на небесах и эти слова материализовались.

С супругой Ольгой рокер знаком с самого рождения, так что вместе они, считай, всю жизнь. Фото: Личный архив

Сегодня я счастлив, ведь знаю, что такое любовь, реальная, настоящая. Друзья жалуются, мол, «жонка піліць». У нас такого нет – мы дышим одним воздухом, нам комфортно даже молчать друг с другом. Благодарен Оле, что она меня поняла, когда я ошарашил: у меня в Беларуси есть взрослый сын. Сам узнал об этом недавно: записал с экс-«песняром» Сашей Растопчиным песню Father Of My Son – «Отец моего сына», и, услышав ее, девушка, с которой у меня три года были отношения, призналась своему сыну, кто его биологический папа. И сообщила об этом мне. В этот свой приезд я впервые встретился с ним.. Ему 26 лет. Женат. Чувство юмора - правильное, интеллект на месте, есть хорошая профессия (АйТи) ну и парень занимается музыкой, играет и пишет. Надеюсь мы сможем построить хорошие отношения.

После этой песни Отец моего сына Олег узнал, что у него в Беларуси есть взрослый сын.

Олег Джаггер в последние годы несколько раз наведывался в Беларусь.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

СПРАВКА «КП»

Олег «Джагер» МИНАКОВ, 54 года. Окончил Военную академию, по образованию – военный психолог. Семь лет служил в армии. Пел в группе «Инспектор», гастролировал с ней по Европе. Затем стал лидером группы «Рублевая зона» (Rouble Zone), которая завоевала 4 награды на «Рок-коронации-95». В 1997-м уехал в Бельгию, где живет по сей день. Занимается музыкой, пишет песни, участвует в телешоу. Раз в пару лет бывает в Беларуси. Женат.

А это знаменитый хит Рублевой Зоны Олег поет с молодыми музыкантами на минской сцене в 2007-м.

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