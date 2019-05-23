«Перейти на технологию 3D в микрохирургии глаза - это как поменять машину с механикой на автомат»

Что это за новшество, как оно отразится на качестве операций, самочувствии врачей и пациентов? Об этом «Комсомолке» рассказал специалист, который уже работал с этой технологией в европейских клиниках - врач-офтальмолог, офтальмохирург Вадим Мурашко, директор медицинского центра «Новое зрение».

- Вадим Александрович, в чем главное отличие операций с использованием системы 3D-визуализации от обычных?

- Во время операции офтальмохирург сидит за микроскопом, неотрывно смотрит в одну точку и практически ничего не видит, кроме операционного поля. Теперь ситуация меняется. Используются 3D-видеокамеры, которые снимают информацию и передают ее на большой экран в операционной, на котором ее одинаково хорошо видит вся операционная бригада: хирург, инженер, медсестра. А поскольку все надевают специальные 3D-очки, то видят все структуры глаза не просто хорошо, а в трехмерном изображении. Врач чувствует себя свободнее, он сидит в более комфортной позе, может пошевелить головой, не боясь, что упустит что-то важное в ходе операции. Теперь, даже когда ему надо перекинуться с персоналом околооперационными вопросами, он не выпадает из процесса.

Невероятно повышается уровень взаимодействия в операционной. Обычно врач концентрирует свое внимание в поле зрения, больше ничего не видит. Медсестра подает ему нужные инструменты, инженер сообщает параметры. При использовании системы 3D-визуализации все находится в поле зрения хирурга - и область операции, и технические параметры. Это улучшает уровень безопасности и удобства, экономит время на обмен информацией. Для операций, где счет идет на секунды, это очень важно.

- Это похоже на кино в формате 3D?

- Это нечто большее. Потому что в операционной техника функциональная, и это не просто просмотр, а изменение картинки в реальном времени.

«Использование этой системы делает невидимое видимым»

- Одно из преимуществ этой технологи - то, что в глаз пациента во время операции больше не надо направлять этот луч невыносимо яркого света!

- Да. И не только. Теперь можно использовать светофильтры (микроскоп не дает такой возможности), с помощью которых становятся видны и совершенно по-иному разные структуры глаза - роговица, сосуды и др. - в зависимости от того, на что важно обратить внимание. Это своего рода суперзрение для хирурга. Использование этой системы делает невидимое видимым, и операционное поле выглядит совершенно по-другому. Эти камеры с невероятной светочувствительностью, как приборы ночного видения - свет почти выключен, а видно все отлично.

- Врачу действительно удобнее смотреть, что делают его руки на экране, а не под микроскопом?

- Главное - признать, что эта огромная клешня невероятного размера - твоя рука (смеется). Но это понимание приходит очень быстро. К тому же хирург меньше утомляется, ему уже не надо сидеть, согнув шею, над микроскопом в операционной по несколько часов.

«Для трансляции 3D-изображения без задержки раньше компьютерам не хватало скорости»

- Почему такая замечательная технология не использовалась в офтальмологии раньше?

- Она применялась в хирургии, связанной с сетчаткой. А сейчас на «рельсы» 3D переводится весь спектр - хирургия косоглазия, рефракционная, хирургия катаракты.

Находясь в операционной, любой человек в 3D очках видит на большом экране то же, что и оперирующий хирург.

Чтобы 3D-изображение вывести на экран в режиме реального времени, компьютерам не хватало скорости, и оно выходило с запаздыванием. То 3D-изображение, которое мы видим в кинотеатре, записано на видео в студии, а здесь оно должно транслироваться онлайн секунда в секунду. Только сейчас это стало возможно, хотя мощнейшая быстрая видеообработка - штука недешевая.

Со временем, я уверен, переход на 3D-хирургию произойдет повсеместно, и оптические микроскопы останутся вспомогательными приборами.

Кстати, едва ли не первыми систему 3D апробировали нейрохирурги. Но они не имеют дела с прозрачными структурами. То, с чем они работают, лежит на поверхности.

- 3D-хирургия уменьшает влияние человеческого фактора?

- Безусловно. Эта технология повышает уровень контроля над процессом и безопасность пациента. Здесь нет ничего сверхъестественного. Вот садится пассажир ночью в самолет и думает: «Что там пилоты увидят? Как он полетит в темном небе?» А они видят. У них есть приборы. Это почти то же самое. Новая технология дает возможность видеть больше, чем раньше. Даже эксимерный лазер становится виден.

- Наверное, и обучение специалистов проще проводить, когда на экране картинка с исчерпывающей информацией?

- Да, находясь в операционной, любой человек в 3D-очках видит то же, что и оперирующий хирург. Более того, ведется запись операции в 3D. И пациент может быть уверен, что все данные сохранятся в высоком качестве и ни один нюанс не ускользнет. Вся работа хирурга видна. Как на машине времени, можно вернуться назад, проиграть всю операцию заново.

- Вы сказали, что на операции присутствуют инженер и медсестра. В чем их роль?

- Инженер работает с техникой. В частности, управляет лазером. Это он сначала тестирует оборудование. Только после того, как он убедится, что все нормально, хирургу разрешают входить в операционную. Инженер следит за всеми параметрами и отвечает за безопасность пациента прежде всего. Операционная сестра - это правая рука хирурга. Фактически я даже не замечаю, как появляются в руке инструменты, если работаю со своей медсестрой.

«Инструменты казались большими, как хоккейная клюшка»

- 3D-технологии действительно многое меняют в микрохирургии глаза. Но анестезия при этом остается?

- Да. Но хочу еще раз напомнить, что анестезия - это не укол! Это капли, действия которых по времени достаточно, чтобы провести операцию.

- Наверное, дух захватывает, когда первую операцию в формате 3D проводишь? С чем можно сравнить ощущения?

- Это можно сравнить с переходом на автоматическую коробку передач после механической в управлении автомобилем. Водители, которые это помнят, меня поймут! Переход к чему-то более комфортному всегда проходит легче. Тем более что техника эта абсолютно совместима со всем хирургическим оборудованием, которое используется в современных офтальмологических клиниках.

Первое ощущение? Кроме того, что инструменты казались большими, как хоккейная клюшка, было чувство причастности к прорыву, который происходит в микрохирургии глаза. Новый элемент визуализации добавляет что-то невероятное. Но это ненадолго. Думаю, лет через 5 - 7 мы с вами встретимся - и эти технологии будут везде.

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