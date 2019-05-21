Показали медали II Европейских игр: Папараць-кветка, квадриллион наноалмазов, 20 часов на чеканку

Сегодня за месяц до начала II Европейских игр в замковом комплексе «Мир» прошла презентация наградных и памятных медалей II Европейских игр. В этот день в Мир прибыла эстафета огня «Пламя мира».

В дизайне медалей, разработанном создателями общей концепции бренда II Европейских игр – компанией «Brama Branding» – нашел отражение главный символ Игр – волшебный цветок папоротника «Папараць кветка».

Корпус медалей выполнен из специального сплава – томпака. При их изготовлении используются драгоценные металлы – золото 24К, чистое серебро 999-ой пробы и бронза.

Форма медали – классический круг, внутри которого лучистый элемент с нечеткими очертаниями – именно так выглядит солнце ярким летним днем, напоминая нам о времени проведения Игр.

Конец июня – самый жаркий период белорусского лета, когда солнце словно плавится на небосводе. Также подобная «уютная» форма без резких углов олицетворяет черты белорусского народа: мягкость, дружелюбность, добродушие, близость к природе.

Неслучайным является и диаметр медали – 9,5 сантиметров, ведь население Беларуси составляет 9,5 миллионов человек. Впечатление домашнего уюта и тепла добавит чехол для медалей, изготовленный из натурального дерева. Это вызывает ассоциацию с традиционными белорусскими ремеслами, белорусской природой и, в частности, с лесами. Здесь, в самом сердце Европы, по легенде, зацветает чудесный цветок – Папараць-кветка, исполняющий мечты.

Неслучайным является и диаметр медали – 9,5 сантиметров, ведь население Беларуси составляет 9,5 миллионов человек.

Корпус медалей выполнен из специального сплава – томпака. При их изготовлении используются драгоценные металлы – золото 24К, чистое серебро 999-ой пробы и бронза (соответственно для каждого достоинства наград). Для упрочнения драгоценного покрытия используются также наноалмазы, запатентованная технология белорусских разработчиков. Для изготовления одной медали высшей пробы требуется квадриллион (1015) наноалмазов.

Процесс производства одной медали, сочетающий в себе традиционные техники чеканки и нанотехнологии, занимает порядка 20 часов. Вес одной награды составляет около 540 граммов, диаметр – 9,5 см, а её толщина – около 1 см.

Всего для II Европейских игр будет изготовлено 1084 медалей: по 329 золотых и серебряных, а также 426 бронзовых.

Наименование вида спорта и дисциплины, в которой вручается медаль будет выгравировано на оборотной стороне каждой награды.

Помимо наградных медалей, будут также изготовлены памятные, которыми будут награждены все участники II Европейских игр и официальные лица, входящие в состав спортивных делегаций стран. Они станут уменьшенной копией наград призеров соревнований.

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II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют

200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в Токио (Япония).