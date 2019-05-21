2019-05-21T16:14:51+03:00
Экономика
КП Беларусь

Александр Лукашенко о ситуации с «ядовитой» нефтью: Зачем вы описываете весь свой героизм? Мне нужен результат

Президент собрал чиновников на совещание по экономическим вопросам
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Президент собрал чиновников на совещание по экономическим вопросамПрезидент собрал чиновников на совещание по экономическим вопросам
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Во вторник, 21 мая Александр Лукашенко собрал совещание по экономическим вопросам. Одни из главных вопросов, с которым президент обратился к профильным чиновникам, - это ситуация с экспортом и ВВП.

- Какое у нас движение в этом направлении? Официальную статистику я знаю. На что мы в результате такой динамики выйдем на конец года, с какими показателями? Но экспорт меня волнует больше всего. Потому что это поступления валюты в страну, без которой нам весьма сложно существовать, да и экономике развиваться также, - пояснил Александр Лукашенко.

Президент также высказался о недавних нашумевших экономических вопросах. А именно…

… о некачественной нефти из России

- Нашумевшая проблема «ядовитой» этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время. Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат.

… о поставках сельхозпродукции на российский рынок

- По моей информации, на сегодня около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок. Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?

По материалам belta.by

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