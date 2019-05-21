2019-05-21T21:54:34+03:00
Минск
КП Беларусь

Съезжаем от родителей: застройщик показал нестандартные квартиры в Новой Боровой

Двухкомнатная квартира - самый компактный из всех форматов жилья, позволяющих организовать приватные пространства как для родителей, так и для детей. Именно поэтому двушки так популярны среди молодых семей
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Минский застройщик «А-100 Девелопмент» строит в жилом районе Новая Боровая необычные двухкомнатные квартиры. В некоторых из них нашлось место для погреба, большой гардеробной или открытой террасы на первом этаже, а некоторые имеют даже скатную крышу и высокие потолки.

Квартира с большой открытой террасой для теплых посиделок с друзьями и близкими.

Квартира с большой открытой террасой для теплых посиделок с друзьями и близкими.

В Новой Боровой представлены и квартиры с привычными планировками.

В Новой Боровой представлены и квартиры с привычными планировками.

Важная особенность Новой Боровой - окна в пол. Это решение позволило сделать квартиры наиболее светлыми и вместе с тем уютными.

Установите кресла и столик, добавьте немного зелени - и ваша терраса превратится в уютный мини-сад.

Установите кресла и столик, добавьте немного зелени - и ваша терраса превратится в уютный мини-сад.

Во многих развитых странах жилье продается, как правило, с готовой чистовой отделкой, набором мебели и техники. Такой же принцип реализует в Беларуси застройщик «А-100 Девелопмент»: вы выбираете отделку своей новой квартиры и мебель - и остается просто перевезти вещи. Вы экономите не только деньги, но и время, а получаете созданный опытным дизайнерами интерьер и ремонт, выполненный профессионалами.

Вариант интерьерного решения.

Вариант интерьерного решения.

Большая часть жителей Новой Боровой - именно молодые семьи, ведь для детей здесь созданы удивительные условия: работают два детских сада и строятся еще два, на центральной площади района проводятся регулярные мероприятия для всех жителей, а во дворах обустроены современные игровые площадки для детей разных возрастов.

Новый детский сад "Космос" в Новой Боровой.

Также приближается к завершению возведение «Школы будущего». Комплекс будет состоять из спортивного центра и двух школ на 1020 и 510 человек. Пространство здесь будет организовано в соответствии с современными принципами, принятыми в наиболее развитых странах.

Школа будущего в Новой Боровой.

Как молодой семье съехать от родителей?

Сегодня купить квартиру в Новой Боровой можно в рассрочку или кредит. Но наиболее удобным для молодой семьи является, безусловно, возвратный лизинг. Имея собственную квартиру, родители могут приобрести для вас новую без поручителей и первоначального взноса.

Возвратный лизинг работает так:

- лизинговая компания выделяет деньги в размере 80% от стоимости вашей старой квартиры;

- за эти деньги вы покупаете строящуюся квартиру, продолжая жить в старой;

- небольшими платежами в течение 10 или 20 лет вы отдаете выделенные деньги со ставкой 17,5% годовых;

- после выплаты обе квартиры - старая и новая - остаются вашими.

Таким образом, каждый остается при своем жилье: и родители, и молодая семья.

Узнайте стоимость жилья в Новой Боровой и запишитесь на экскурсию по району: +375 44 563 03 67.

О Новой Боровой

Новая Боровая - динамично развивающийся жилой район, который возводится «А-100 Девелопмент» в лучших традициях жилой застройки Европы. Его особенностью является невероятно быстрое развитие социальной инфраструктуры. Здесь уже возведены два детских сада, большой торговый центр, продолжается строительство первой школы, спортивного центра и еще одного садика. Ежедневно жители могут посещать Творческое пространство, аналогов которому в нашей стране нет, а также многочисленные магазины «у дома», кафе, фитнес и регулярные уличные мероприятия.

Преимущества Новой Боровой, которые гарантирует застройщик:

Безопасность: закрытые дворы и круглосуточное видеонаблюдение с доступом к камерам с мобильного телефона;

Уникальная архитектура: современные фасады, нестандартные квартиры, стильные проходные подъезды и лифты, продуманные дворы и многочисленные малые архитектурные формы;

Развитая инфраструктура;

Невероятная атмосфера: постоянные мероприятия и увлекательные проекты устраиваются специально для жителей.

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