Cirque du Soleil привезет в Минск первое в истории цирка шоу на льду

Легендарный цирк с мировой славой Cirque du Soleil привезет в Минск уникальную постановку CRYSTAL. Впервые за всю 35-летнюю историю, канадская труппа готовит акробатическое шоу на льду. И это будет настоящий вызов гравитации!

Чтобы попасть на представление самого знаменитого цирка в мире многие поклонники ездят по всему миру – билеты быстро исчезают из продажи, а легендарные артисты редко останавливаются в одном городе надолго. В Минске выступления пройдут 7 и 8 февраля 2020 года под куполом «Минск-Арены». Несмотря на то, что до премьеры еще более полугода, билеты уже поступили в продажу.

За каждым шоу Cirque du Soleil стоит отдельная история, сотни ярчайших костюмов, десятки завораживающих сюжетов и чарующая музыка, написанная специально для постановки. Чтобы добиться полного погружения зрителя в сюжет, организаторы используют технологию 3D-mapping. Она позволяет переносить 3D-изображение на любую поверхность, даже если та находится в движении. Технология позволяет превратить зрительный зал в сказочные «живые» декорации.

Фото: организаторы

В центре сюжета нового шоу CRYSTAL лежит история удивительно смелой и чистой сердцем девушки по имени Кристалл. Правда, девушка пока еще ничего не знает о своей исключительности. Одинокая, романтичная и немного потерянная - именно такой Кристалл предстанет перед зрителями. Девушка чувствует, что окружающие не понимают ее, впрочем, она и сама давно разучилась себя слушать.

От одиночества девушку спасает любимое занятие - катание на коньках по зимнему озеру. Зов сердца не подводит героиню – она оказывается в удивительном мире, где ей предстоит пройти десятки испытаний, чтобы проверить себя и поверить в свою уникальность. Отражение Кристалл – более смелая и дерзкая девушка – становится проводником героини в сказочном мире. Ее цель – вдохновить Кристалл, пробудить в ней жажду творчества и приумножить веру в себя.

Помимо невероятной главной героини и её отражения, настроение создают и другие персонажи. Есть в истории и Тени, иногда побуждающие действовать, а порой разрушающие и губительные. И, конечно, Клоун – настоящий друг, о котором мечтает каждый.

Фото: организаторы

Впервые в Беларуси самый знаменитый цирк в мире выступил в 2013 году с Alegria - постановкой в оперно-барочном стиле. На высоте более 10 метров над сценой артисты выполняли трюки невероятной сложности: делали кульбиты, пируэты. Приземлялись они на шесты шириной всего 10 сантиметров, которые держали на плечах атлеты. Шоу прошло с аншлагом и и Cirque du Soleil стали постоянным гостем в белорусской столице.

ГДЕ? "Минск-Арена" (пр. Победителей, 111)

РАСПИСАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:

Пятница, 7 февраля 20:00

Суббота, 8 февраля 16:30

Суббота, 8 февраля 20:00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: от 45 до 180 рублей

Детям до 12 лет скидка 10%

Групповые билеты от 5 человек - скидка 10%

Контактный телефон: +375 33 365 00 00